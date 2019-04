Reporter skapte overskrifter med sikkerhetsvest på grensen til Mexico

Lawrence Jones så ut som han skulle i krigen da han på Fox News skulle rapportere fra grensevaktenes hverdag mellom USA og Mexico.

Formålet var å lage et innslag til Sean Hannity’s program på Fox News for å diskutere Trumps erklærte krise langs bredden av elven Rio Grande, melder Washington Post.

Opptredenen har skapt overskrifter og diskusjon i etterkant. Texaneren Jones hevder han ble instruert av grensevaktene til å fremstå i en tynn, skuddsikker vest.

Grensevaktene gikk selv i sine sedvanlige militærgrønne uniformer, uten vester.

Skjermdump fra Twitter

Forutinntatte holdninger

Kommentarene lot ikke vente på seg da Lawrence Jones la ut et bilde av seg selv i fullt utstyr på Twitter, men han svarte friskt på de syrlige kommentarene:

«Sa jeg at det var en krigssone, eller var dere ignorante nok til å anta det fordi jeg hadde på meg en skuddsikker vest?» kommenterte Jones.

Skjermdump fra Twitter

Lite vold

Korrespondent Jacob Sobroff fra TV-kanalen MSNBC har rapportert fra grenseovergangen flere ganger og uttaler at det er helt latterlig at Jones ble bedt om å gå med skuddsikker vest. Sobroff kommenter følgende på Twitter: «Dette er en grense. Det er ikke en krigssone.»

Programmet ble trolig laget som et innlegg i debatten om Trumps konstante markedsføring av grensen som en voldsarena.

Kritikerne mener det er det motsatte som er tilfelle.

Grensebyen Laredo, hvor opptakene fant sted, har en nemlig en lavere voldsrate enn gjennomsnittet i staten, ifølge tall fra FBI, skriver Laredo Morning Times.

Et veldig trygt sted

Voldstilfellene i grensestatene mot Mexico skal være færre enn snittallene i alle de 23 grensestater i USA, med ett unntak, ifølge The Wilson Senter, en tenketank i Washington.

Laredo Weeb County, som er området hvor opptakene ble gjort, skal være sikrere enn 80 prosent av sammenlignbare områder på verdensbasis, fortsatt ifølge The Wilson Senter.

– Det er ingen tvil om at den amerikanske siden av grensen er et veldig trygt sted, sier direktør Christopher Wilson ved The Wilson Senter.

Skjermdump fra Twitter

Arizona er unntaket

Unntaket er i de sørlige delene av Arizona, hvor rancheiere har oppdaget smugling av narkotika på eiendommene.

Smuglerne skal imidlertid skape langt større voldsproblemer i Mexico, hvor de ikke frykter politiet, og hvor det er langt lavere respekt for loven.