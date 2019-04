Sudans militærjunta har verdens øyne på seg

Protestbevegelsen som i månedsvis har krevd president Omar al-Bashirs avgang, tar avstand fra militærkuppet i Sudan og oppfordrer folket til å demonstrere mot militærjuntaen. De krever en sivil regjering.

– Regimet har stelt i stand et militærkupp for å bringe tilbake de samme personene og de samme institusjonene som vårt folk har protestert mot, heter det i en uttalelse fra protestbevegelsen Alliance for Freedom and Change.

Hæren satte torsdag grunnloven til side og opplyste at de har tatt makten i en overgangsperiode på to år. USA mener to år er for lang tid.

AP/ NTB scanpix

USA og EU reagerer

– Folket i Sudan bør få avgjøre sin egen fremtid og hvem som skal lede dem, og bør få lov til det tidligere enn om to år, sier talsperson Robert Palladino i det amerikanske utenriksdepartementet.

USA oppfordrer overgangsmyndighetene til å utvise beherskelse og tillate sivil deltagelse i regjeringen. Også EU oppfordrer hæren i Sudan til raskt å gi makten i landet til en sivil regjering.

– Kun en pålitelig og inkluderende politisk prosess kan møte befolkningens ønsker og føre til de politiske og økonomiske reformene landet trenger, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini torsdag på vegne av EUs 28 medlemsland.

– Det kan kun oppnås gjennom en rask overlevering av makten til en sivil overgangsregjering, la hun til.

AP/NTB scanpix

FN ber om maktovergang

USA og fem europeiske land ber om samtaler i FNs sikkerhetsråd om Sudan.

– En maktovergang bør imøtekomme befolkningens ønsker om demokrati. Vi oppfordrer også til ro og beherskelse fra alle parter, sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

Det har vært store protester i landet siden 19. desember i fjor etter at regjeringen besluttet å øke prisen på brød og drivstoff. Protestene vokste raskt til landsomfattende krav om at presidenten måtte gå av.

75 år gamle Bashir har vært statsleder i Sudan siden han tok makten i et kupp i 1989. I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham for folkemord og krigsforbrytelser under konflikten i Darfur. ICC utstedte da også arrestordre på ham.