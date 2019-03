Det er banken selv som opplyser at Bonnesen har fått sparken, og det var børsen som like før opplyste at handel med bankens aksjer var stanset.

Onsdag kom det også fram at de viktigste eierne av banken ikke vil gi bankens styre ansvarsfrihet.

Den svenske storbanken etterforskes for bedrageri og brudd på regler for innsideinformasjon, og svensk økokrim gjennomførte onsdag razzia i bankens hovedkontor utenfor Stockholm. Fra før blir banken også etterforsket for hvitvasking.