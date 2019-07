Søndag meldte CNN at amerikanske immigrasjonsmyndigheter har satt i gang aksjoner for å samle og deportere flere tusen papirløse migranter fra USA.

Det var varslet at aksjoner vil finne sted i ni byer: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York og San Francisco.

Søndag kveld norsk tid var det imidlertid kun meldt om en håndfull arrestasjoner i Chicago, New York og Florida.

Planene ble angivelig endret i siste øyeblikk, skriver NTB. Fordi flere nyhetsmedier har skrevet om det som var i ferd med å skje, var innvandrermiljøene blitt gjort oppmerksomme.

Går for en mindre operasjon

NTB melder at innvandringsmyndighetene (ICE), i stedet for å slå til en rekke steder samtidig, heller bestemte seg for en mindre operasjon som skal pågå ut i kommende uke.

Nå vil de lokale avdelinger av ICE selv bestemme farten og omfanget, heter det ifølge kilder i departementet for innenlands sikkerhet.

Opprinnelig var målet for søndagens aksjon å anholde og sende ut minst 2000 personer som myndighetene har identifisert. Dette er personer som ifølge The New York Times tilhører grupper med familier som nylig har krysset grensen.

Ved tidligere aksjoner er bare 20–30 prosent av de utpekte blitt anholdt, skriver NTB.

Skaper frykt og sinne

Søndagens aksjoner skal ha vært planlagt i lang tid. Planene ble offentliggjort av amerikanske medier før helgen, og har skapt frykt, sinne og demonstrasjoner over hele landet, skriver The Guardian.

Avisen snakket i helgen med papirløse migranter som har kjøpt inn store mengder matvarer, og planlegger å låse seg inn i hjemmene sine under raidene.

Andre dropper å dra på jobb, i frykt for å bli arrestert, melder flere medier.

Marco Bello, Reuters / NTB scanpix

Skulle skje i juni

President Donald Trump la i juni ut to meldinger på Twitter der han kunngjorde at ICE snart ville starte prosessen med å samle og deportere «de millionene av ulovlige immigranter» som oppholder seg i landet.

ICE-agenter skal ha planlagt å trekke inn i lokalsamfunn over hele landet samtidig, i én stor aksjon. Den ble imidlertid utsatt etter at amerikanske aviser ble tipset om planene.

Varslet på forhånd

Fredag bekreftet Trump til pressen at det er planlagt en «stor operasjon» og at det ikke var noe å holde skjult.

– Det begynner på søndag, og de kommer til å ta folk ut og tilbake til landet sitt, fortalte han ifølge The New York Times.

Trump har i tillegg tvitret meldinger om planer om massedeportering og aksjoner gjentatte ganger. Vanligvis blir ikke dette varslet om i forkant.

Migrantleirer fylt til randen

Nyheten om aksjonene kommer samtidig med rapporter om overfylte og skitne migrantleirer.

Fredag besøkte visepresident Mike Pence to migrantleirer på grensen ved Texas. Pressen som fulgte ham ble fjernet etter 90 sekunder, men migrantene på stedet skal ha ropt at de hadde vært der i 40 dager eller mer og at de var sultne. Mange av dem hadde ikke dusjet på 10 til 20 dager.

Veronica Cardenas, Reuters / NTB scanpix

Ifølge The Guardian er migrantsentrene fylt så lang over kapasitet at det er blitt diskutert å bruke hotell til å oppbevare migrantene som blir brakt inn etter søndagens planlagte raid. Hvis ikke blir familier nødt til å skilles.

President Donald Trump sa tidligere fredag at han hadde sendt Pence til grensen for å slå tilbake mot rapporter om forferdelige forhold ved leirene.

– De er overfylt fordi vi har mange mennesker, men de er i god form, sa han da.

Brian Snyder, Reuters / NTB scanpix

Vekker protester

I forkant av de varslede aksjonene har folk samlet seg til demonstrasjoner på tvers av USA.

Andre aktivister går fra dør til dør i lokalsamfunn for å informere immigranter om rettighetene deres i møte med myndighetene.