Pakistan kaster ut Indias ambassadør

Pakistan vil også revurdere alle andre avtaler og alt annet samarbeid med India, blant annet ved grenseovergangene mellom de to landene, opplyser regjeringen.

Bakgrunnen for striden er Indias beslutning om å fjerne den spesielle statusen for Kashmir, regionen de to landene har ligget i strid om siden selvstendigheten fra britene i 1947.

India, der 80 prosent av befolkningen er hinduer, kontrollerer to tredeler av Kashmir, der det store flertallet av innbyggerne er muslimer.

De siste 30 årene har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen, som har kostet rundt 50.000 mennesker livet. India anklager Pakistan for å støtte opprøret.

En FN-resolusjon fra 1948 fastslår at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs fremtid, men India har i alle år motsatt seg dette.

Pakistans statsminister Imran Khan har bedt verdenssamfunnet gripe inn og truer med å ta i bruk alle midler for å tvinge India til retrett.

India har sendt titusener av soldater til Kashmir og avskjærer nå i stor grad innbyggerne der fra å ha kontakt med omverdenen. Telefonnettet var onsdag nede og det samme var internett.

Siden mandag har området vært ilagt et strengt portforbud, og væpnede soldater patruljerer delstatens sommerhovedstad Srinagar.