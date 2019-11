Nord-Korea med kjølig respons til Trumps toppmøte-hint

I en uttalelse mandag svarte Nord-Korea på Twitter-meldingen fra president Donald Trump, der han antyder at han kan være klar for et nytt møte med sin motpart Kim Jong-un.

Et nytt toppmøte mellom de to lederne bare er av interesse hvis det fører til noe substansielt, heter det i uttalelsen.

Dette er den siste i rekken av klare utfordringer rettet mot USA fra Nord-Korea om at amerikanerne må tilby en avtale med vilkår som er akseptable for begge parter.

Washington må slutte med sin «fiendtlige politikk» for at atomsamtalene skal kunne videreføres, heter det i uttalelsen.