Hammond, som gikk av som finansminister allerede før Boris Johnson tok over som statsminister, har siden regjeringsdannelsen for tre uker siden vært taus om den nye regjeringens arbeid. Nå tar han bladet fra munnen.

De første signalene fra Johnsons ferske regjering er ikke oppløftende, mener Hammond.

– En «no-deal» vil være et svik mot resultatet av folkeavstemningen i 2016. Det må ikke skje, skriver han i en kronikk i den britiske avisen The Times.

I slutten av juli sa statsminister Johnson at EU må droppe den såkalte backstop-løsningen, som skal forhindre grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland, dersom de ønsker en skilsmisseavtale med Storbritannia.

Overgangen fra å kreve endringer i irsk backstop til å kreve den fullstendig fjernet, mener Hammond kan bety forskjellen mellom tøffe forhandlinger og ødeleggende forhandlinger med EU.

– Det er på tide at regjeringen viser et engasjement for genuine forhandlinger med EU for å få i havn en avtale som vil ivareta Storbritannias handel med sine viktigste naboer, beskytte britiske arbeidsplasser og sikre vår fremtidige velstand, skriver han i kronikken.

Ifølge Hammond presser såkalte ikke-valgte representanter regjeringen i retning av en ødeleggende «no-deal», som han mener ikke er støttet av verken velgerne eller Parlamentet.