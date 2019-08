Avviser «ydmykende» tilbud om å få komme inn i Israel

Tlaib omtaler betingelsene som Israel har satt for besøket, som undertrykkende og ydmykende.

– Jeg har bestemt meg for at det å besøke bestemoren min under disse undertrykkende betingelsene, går imot alt jeg tror på – å bekjempe rasisme, undertrykkelse og urettferdighet, skriver Tlaib på Twitter.

Nå anklages hun for kun å ha villet stille Israel i forlegenhet.

– Det viser seg at søknaden om å få besøke Israel var en provokasjon for å stille Israel i forlegenhet. Hennes hat for Israel er større enn kjærligheten for bestemoren, skriver Israels innenriksminister Aryeh Deri i en Twitter-melding.

J. Scott Applewhite /AP/NTB scanpix

Tlaib sendte ny søknad etter det første avslaget

Tidligere på dagen fredag hadde innenriksminister Deri sendt ut en kunngjøring der det sto at Tlaib, som har palestinske foreldre, skulle få foreta et «humanitært besøk til bestemoren» på den israelskokkuperte Vestbredden. Forutsetningen var at politikeren ikke fremmer boikott av Israel under besøket.

Dette skjedde mindre enn et døgn etter at Tlaib og hennes kollega i Kongressen Ilhan Omar hadde fått avslag på sin første søknad om å få komme inn i Israel «fordi de ville fremme en kampanje om boikott av Israel».

Begge ble nektet innreise like etter at USAs president Donald Trump skrev på Twitter at Israel ville «vise stor svakhet» hvis de to kvinnene fikk innreisetillatelse.

Patrick Semansky / AP/NTB scanpix

Lover å ikke promotere boikott

Tlaib skrev torsdag kveld en ny søknad, denne gangen om å få foreta et rent humanitært besøk hos sin over 90 år gamle bestemor.

– Jeg vil be om å få komme inn i Israel for å besøke mine slektninger og særlig min bestemor, som er over 90 år gammel og som bor i Beit Ur al-Fouqa, gjengir Jerusalem Post fra brevet Tlaib har skrevet til Israels innenriksminister Aryeh Deri. Brevet ble offentlig kjent fredag morgen.

– Dette kan være min siste mulighet til å se henne, skriver kongressmedlemmet.

– Jeg vil respektere alle eventuelle restriksjoner og vil ikke fremme boikott av Israel under besøket, heter det videre.

Likevel velger hun altså å avvise innreisetilbudet fra Israel. Hun hevder staten Israel forsøker å bruke hennes kjærlighet for bestemoren til å få henne til å «bøye seg for deres undertrykking og rasistiske politikk».

Sterk kritikk

De to kongresspolitikerne Tlaib og Omar er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne. Omar har kalt Israels innreisenekt for en krenkelse av demokratiske verdier.

Ledende demokrater som Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Elizabeth Warren og Bernie Sanders har også reagert svært sterkt.

Sanders mener Trumps angrep på de to muslimske kongressmedlemmene er avskyelig. Han understreker også at det må være lov å kritisere politikken til Israels statsminister Benjamin Netanyahu uten å bli anklaget for å hate jøder, slik Trump har gjort.

– Å være imot Netanyahus politikk er ikke «å hate det jødiske folket». Vi må stå sammen mot dem som fremmer hat og rasisme i Israel, Palestina, USA og overalt, skriver Sanders, som kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat, på Twitter.