Israel nektet torsdag to folkevalgte fra USA, landets mektigste allierte, å få komme på besøk til landet.

De to kongressrepresentantene Rashida Tlaib og Ilhan Omar ble nektet innreisetillatelse fordi de støtter en boikottkampanje mot Israel, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

J. Scott Applewhite /AP/NTB scanpix

Trump ba Israel stoppe besøket

Vedtaket vakte stor oppsikt, ikke minst siden vedtaket kom på oppfordring fra USAs president Donald Trump. Tlaib og Omar tilhører en gruppe på fire venstreorienterte kongressrepresentanter som Trump gjerne fremholder som Demokratenes rette ansikt.

Israel åpnet imidlertid for at Tlaib kunne få innreisetillatelse til Israel likevel, dersom hun på humanitært grunnlag ba om å få besøke sine palestinske slektninger.

Nå har Tlaib sendt en slik søknad, meldte Kanal 12 fredag morgen, ifølge Jerusalem Post. Kort tid senere ble det klart at søknaden blir innvilget.

Patrick Semansky / AP/NTB scanpix

Lover å ikke promotere boikott

– Jeg vil be om å få komme inn i Israel for å besøke mine slektninger og særlig min bestemor, som er over 90 år gammel og som bor i Beit Ur al-Fouqa, gjengir Jerusalem Post fra brevet Tlaib har skrevet til Israels innenriksminister Aryeh Deri. Brevet ble offentlig kjent fredag morgen.

– Dette kan være min siste mulighet til å se henne, skriver kongressmedlemmet.

– Jeg vil respektere alle eventuelle restriksjoner og vil ikke fremme boikott av Israel under besøke, heter det videre.

Ifølge Kanal 12 er det en forutsetning av Tlaib kommer alene og at hennes kollega Omar ikke er med på reisen. Tlaib har bedt om å få reise inn i Israel mellom 18. og 24. august.

Israels innenriksminister ga raskt et positivt svar

Den israelske innenriksministeren Arye Derys kontor sendte fredag morgen ut en uttalelse om at Tlaibs søknad var blitt innvilget, melder Haaretz.

– Tlaib sendte i går kveld et brev til minister Dery, der hun lover å rette seg etter det Israel ber om, respektere begrensningene som er lagt på besøket hennes og bekrefter at hun ikke vil fremme boikott mot Israel under besøket, heter det i uttalelsen.

Dery skriver videre at han håper hun vil «stå ved sine forpliktelser og at besøket kun vil være for humanitære formål».