Listhaug fyrer tilbake mot svensk minister: – Jeg anbefaler Ygeman å stå opp for sitt eget land før han belærer Norge

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug fyrer tilbake mot Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman etter at han mandag kom med uttalelser rettet mot Listhaug.

– Vi tar ingen råd fra Sverige, som har et mye større dokumentert nynazistisk miljø enn Norge. Vi tar heller ingen råd fra Ygeman eller andre svenske politikere som i ti år har stukket hodet i sanden og ikke våget å diskutere innvandring og konsekvensene av det, sier Listhaug.

Saken er omtalt av blant annet svenske medier som Aftonbladet og Expressen, samt danske Jyllands-Posten. Flere av dem hadde feiden som hovedoppslag tirsdag.

Faksimile / Aftonbladet, Expressen, Jyllands-Posten

Listhaug: – Stå opp for ditt eget land

Bakgrunnen for saken er at statsminister Erna Solberg (H) mandag uttalte at de nordiske landene burde samarbeide om å bekjempe høyreekstremisme og nynazisme. Det var en journalist fra Sveriges Radio som først spurte statsministeren om moskéskytingen i Bærum.

Solberg svarte blant annet at mange høyreekstreme som marsjerer i norske gater, er svenske.

– Når nynazister marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og i Kristiansand, er det veldig mye svensk å høre. Deres nynazister forsøker også å organisere seg i nabolandene, sa statsministeren.

Ketil Blom Haugstulen

Ygeman svarte krast mot Solberg og nevnte Listhaug ved navn da han sa at Norge burde «se seg selv i speilet» når det gjelder høyreekstremisme.

– Jeg anbefaler Ygeman å stå opp for sitt eget land før han belærer Norge, svarer Listhaug, ifølge Aftonbladet.

Også stortingspolitiker Henrik Asheim (H) har uttalt seg til svenske medier og sier at det er en «trist reaksjon fra en svensk minister»

Claudio Bresciani, TT / NTB scanpix

Svenske politikere tar avstand

Men Ygeman har også fått kritikk i eget land. De borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna tar avstand fra Ygemans uttalelser, skriver Jyllands-Posten.

– Grovt og pinlig av Ygeman. Hvis svenske nazister tar seg til Norge og sprer hat, så forsvarer man seg ikke. Man tar det på alvor og gjør hva man kan for å feie for egen dør, skriver Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor på Twitter.

– Når Norges statsminister rekker ut en hånd for å samarbeide mot nazister, er det alvorlig at det møtes med en «slap in the face» av en representant for den svenske regjeringen, sier Moderaternas Tobias Billstrøm til Aftonbladet.

Langet ut mot Solberg

Bakgrunnen for Solbergs uttalelser var at siktelsen mot 21 år gamle Philip Manshaus var utvidet til også å gjelde terror. Overfor Aftonbladet sa Ygeman at han opplevde Solbergs uttalelser som at hun skylder på Sverige for høyreekstremismen, til tross for at både Manshaus og Anders Behring Breivik er norske.

Ygeman, som representerer Socialdemokraterna, tente på alle plugger og langet ut mot både Solberg og Listhaug, som tidligere var innvandrings- og integreringsminister.

– Gjerne svensk-norsk samarbeid, men når man er i regjering med Fremskrittspartiet og har utnevnt Sylvi Listhaug til minister to ganger, så kanskje man skal se seg selv i speilet før man beveger seg over landegrensen, tvitret Ygeman.