Økende kriminalitet i New York

New York-politiet melder om økende kriminalitet i storbyen. Drapsraten økte i august 34 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

Kriminaliteten i New York har gått kraftig opp under koronapandemien. Her jobber politiet på et åsted i Queens. John Minchillo / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

Det skjer mens president Donald Trump går til valg på et budskap om at kun ham og Republikanerne kan opprettholde lov og orden i USA.

New York, som er demokratstyrt, sliter med koronakrisen og medførende budsjettunderskudd, et redusert tjenestetilbud og utbredt arbeidsløshet.

I august ble det registrert 242 skyteepisoder i byen, opp fra 91 i tilsvarende måned i 2019. Antall drap steg samtidig fra 36 til 53.

Trump har i flere måneder forsøkt å skyve valgkampen mot Joe Biden over fra en folkeavstemning mot regjeringens bredt kritiserte håndtering av pandemien og over mot kriminalitet.

Republikanerne mener oppgangen skyldes kutt i politibudsjetter, som har kommet i kjølvannet av massive demonstrasjoner mot politivold i landet.

Andre har spekulert i at politibetjenter med vilje jobber saktere, i protest mot politireformer, noe New York-politiet avviser. Enkelte analytikere peker på brutt tillit mellom politivesenet og innbyggere, mens andre mener folks mentale helse kan ha blitt forverret under pandemien.

Oppgangen kommer etter at kriminaliteten i storbyen har sunket i flere tiår. Ifølge New York Times er det i dag omtrent like mye kriminalitet som i 2012.

Situasjonen er imidlertid mye bedre enn på slutten av 90-tallet, da republikaneren Rudy Giuliani, som i dag er Trumps personlige advokat, var borgermester – og langt unna hvor ille det var på 80-tallet og starten av 90-tallet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding