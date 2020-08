Kun 13 prosent er tilfreds med situasjonen i USA. De neste dagene kan bli avgjørende for Trump.

NEW YORK (Aftenposten): Republikanerne sier de vil vinne tilbake velgerne med optimisme. I natt startet landsmøtet - med advarsler om at demokratene vil rasere USA.

USAs president Donald Trump omtaler høstens valg som «det viktigste i USAs historie». Jessica Koscielniak/Pool via REUTERS/Scanpix

Ingen sittende president de siste 50 årene har ligget dårligere an før landsmøtesesongen enn Donald Trump.

Det viser en oversikt fra nettstedet FiveThirtyEight. Bidens forsprang på Trump er nå på 9,3 prosentpoeng på et gjennomsnitt av målingene.

Samtidig har antallet som er tilfreds med situasjonen i landet falt til 13 prosent, ifølge Gallup. Det er en nedgang fra 45 prosent i feburar.

Etter overraskelsen i 2016 er det få som vil avskrive Trump, og det er fortsatt ti uker igjen til valget.

Men frem til nå har ikke presidenten klart å hamre ut en strategi som biter på Joe Biden, og det store spørsmålet er om Trump og republikanerne vil lykkes denne uken.

Under landsmøtet, som startet mandag, har partiet mulighet til å få vind i seilene igjen.

Glede, ikke dommedag

På forhånd lovet Ronna McDaniel, lederen for RNC, komiteen som formelt styrer Det republikanske partiet, et optimistisk budskap.

«I stedet for det deprimerende, dommedagsaktige landsmøtet demokratene arrangerte, vil president Trump og republikanerne vise frem en håpefull og fremtidsorientert visjon for Amerika», skrev hun i en kronikk.

Landsmøtet skal ifølge henne være en feiring av «alt som gjør USA til det beste landet i verden og alt vi kan få til i fremtiden».

Den første kvelden var imidlertid preget av mange harde utfall mot demokratene og advarsler om hva som vil skje om Biden vinner valget.

– De vil ta våpnene dine, tømme fengslene, stenge deg inne og invitere MS-13 (kriminelt gjengmiljø red.anm.) til å bo ved siden av deg, sa Matt Gaetz, kongressmedlem fra Florida.

– Demokratene gjorde California om til et land av forkastede heroin-nåler i parkene, opptøyer i gatene og mørklagte hus, sa Trump-rådgiver Kimberly Guilfoyle i en svært energisk tale. KEVIN LAMARQUE / X00157

TV-personlighet og Trump-rådgiver Kimberly Guilfoyle mener Biden og demokratene vil rasere USA.

– De vil ødelegge landet og alt vi har kjempet for og holder kjært. De vil stjele friheten din. De vil kontrollere hva du ser, tenker og tror på, slik at de kan kontrollere livet ditt, tordnet hun.

Tror ikke på optimisme

David Axelrod, CNN-kommentator og tidligere rådgiver for Barack Obama, tviler på at landsmøtet faktisk vil bli preget av optimisme. Han peker på at USA står tross i en pandemi med over 180.000 døde og langt over ti millioner arbeidsledige.

– Slik ting er nå, vil ikke Trump vinne valget om det blir en folkeavstemning over hans lederskap, skriver Axelrod i en analyse.

Han venter derfor at det vil komme en rekke harde angrep på Biden – i et forsøk på å rive ned motstanderen.

– Denne uken vil handle lite om å feire bragder og mye om å fremstille Biden som et instrument for radikale og truende endringer, mener Axelrod.

Seks medlemmer av Trump-familien skal snakke under landsmøtet. Mandag var det Donald Trump Jrs tur. Susan Walsh / AP

Nye påstander om juks

Trumps hovedtale finner sted torsdag kveld, men presidenten skal opptre daglig.

Mandag ble han formelt nominert, og Trump brukte den påfølgende talen til å lange ut mot demokratene.

– Den eneste måten de kan stikke av med seieren på, er ved å manipulere valget. Vi skal vinne, sa Trump, til jubel i salen.

Presidenten advarte også om at Biden ville bli presset til å utnevne «supervenstreradikale, ville, gale dommere» til Høyesterett om han får makten.

– Hvis det skjer, vil din amerikanske drøm være død, slo Trump fast.

Trump-show hele uken

Landsmøtet er skalert ned fra den opprinnelige planen, og det meste vil foregå digitalt. Men i motsetning til demokratene vil republikanerne ha publikum i salen på enkelte av sine arrangementer.

Republikanerne hadde, i likhet med demokratene, laget en rekke videoer som ble spilt av for TV-seerne. En av dem var en hyllest til presidentens koronavirushåndtering.

Partiet hadde også invitert inn velgere som har vært i rampelyset det siste året. Blant dem var ekteparet Mark and Patty McCloskey som ble verdenskjente for å stille seg opp med våpen dra demonstranter fra Black lives matter protesterte i nabolaget.

– For de radikale holder det ikke bare å marsjere i gatene. De vil inn i Kongressen. De vil ha makt. Dette er Joe Bidens parti. Dette er folkene som vil ta over, advarte de.

Bildene av Mark and Patty McCloskey gikk verden rundt i juni. Laurie Skrivan / St. Louis Post-Dispatch

Mandag kveld deltok de på republikanernes landsmøte. RNC / Scanpix

Familien Obama, Clinton og Biden satte sitt preg på demokratenes møte i forrige uken. Denne uken blir det Trump for alle pengene.

Sønnen Donald Trump Jr. var først ut. Han kom med et varmt forsvar for sin far. I likhet med mange advarte han mot såkalt «cancel culture».

– For grunnlovsfedrene våre var ingenting viktigere enn å beskytte retten til å tenke selv. Nå prøver venstresiden å «kansellere» alle grunnleggerne, sa Trump Jr., med henvising til debatten om riving av statuer.

Senere i uken skal sønnen Eric og døtrene Tiffany og Ivanka tale. Det samme skal førstedame Melania Trump og Erics kone Lara Trump.

