Forsinket post og færre steder å avgi poststemme: – Jeg saboterer ikke valget, sier USAs nye postsjef

USAs svært trauste postvesen er plutselig blitt storpolitikk, med anklager om at president Donald Trump vil forkludre valget ved å forsinke brevene med stemmesedler. Nå anklages også postsjefen for å være inkompetent.

Lørdag ble det demonstrert i flere stater med protester mot kuttene i postvesenet. Her fra Salt Lake City. Rick Bowmer, AP/NTB scanpix

17 minutter siden

Det tok bare tre måneder fra Louis DeJoy ble sjef for United States Postal Services (USPS), til kongressmedlemmer begynte å varsle om at velgerne deres sendte bekymringsmeldinger.

Pensjoner, mat, medisiner og medisinsk utstyr som ikke kommer frem i tide.

DeJoys kritikere peker nå på omfattende forsinkelser i postombæringen og mener DeJoys tiltak er i ferd med å forårsake varig skade.

Anklaget for inkompetanse

Mandag avviste DeJoy forespørsler fra demokrater om å sette parkerte postsorteringsmaskiner i drift igjen. Da deltok han på sin andre høring på få dager.

Han ville heller ikke gå med på å sette opp igjen innleveringspostkasser som er blitt fjernet som del av en omfattende omorganisering av postvesenet, måneder før det skal spille en sentral rolle i høstens valg.

Blant dem som konfronterte postsjefen under høringen i Kongressen, var demokraten Stephen Lynch.

– Hva i all verden er det du driver med? spurte Lynch, som beskyldte DeJoy for å «rive i stykker den en gang stolte institusjonen».

Han anklaget postsjefen for enten å være «grovt inkompetent» eller å handle med overlegg.

Politisk ansettelse

Styret i USPS ansatte DeJoy som ny Postmaster General i mai. Hele styret er utnevnt av Donald Trump. De skal komme fra begge partiene i Kongressen. Men de to demokratiske styremedlemmene var ikke invitert til møtet som ansatte ny sjef, avslørte The New York Times i helgen.

De fremmøtte gjorde det de skulle. DeJoy fikk igjen for alle pengegavene til Det republikanske partiet og ble ny sjef.

USAs finansminister Steven Mnuchin engasjerte seg personlig sterkt for å påvirke ansettelsen, slik at styret fant en ny sjef som raskt ville sette i gang spareprogrammer.

Louis DeJoy har klare forventninger fra Donald Trump. Postvesenet skal bli billigere i drift. USPS, Reuters/NTB scanpix

Selv om det meldes om flere klager på posttjenestene etter at han overtok ansvaret, var ikke akkurat USPS populært på forhånd. Kundene har klaget i mange år, samtidig som bedriften leverte underskudd i milliardklassen.

DeJoy er den første postsjefen i dette århundret som ikke har bakgrunn fra etaten. Men han brukte ikke mye tid på å sette seg inn i bedriften med over en halv million ansatte, før han begynte å kutte kostnader:

Nedlegging av postkontor.

Fjerning av postinnleveringskasser.

Færre postsorteringsmaskiner.

Kutt i overtidsbetaling.

Tiltakene ga umiddelbar effekt. Amerikanere som er avhengig av posten for å få medisiner, pensjoner og andre livsnødvendigheter, opplevde raskt at tjenesten var blitt dårligere.

Les også Nær 5000 kyllinger døde ved ankomst etter postforsinkelser i USA

Får penger han ikke ba om

Likevel var ikke det hovedsaken da det demokratiske flertallet i Representantenes hus innkalte til høring lørdag.

Først og fremst er de opptatt av sammenfallet mellom DeJoys hastige innsparingstiltak og president Trumps stadige angrep på delstatenes planer om å legge til rette for å avgi stemme på posten i presidentvalget i november.

Under høringen i helgen avviste DeJoy blankt at han svekker bedriftens tjenester for å oppfylle Trumps spådommer om kaos dersom mange stemmer ved å sende stemmeseddelen sin med posten. Han svarte på anklagene ved å love at han ser det som en «hellig plikt» at alle stemmesedler skal nå frem i tide.

Demokratene lot seg ikke overbevise av DeJoys løfte. De vedtok i all hast at USPS skal få 25 millioner dollar, nesten en kvart milliard kroner, for å ruste opp tilbudet til valget i november.

Bekymringen ble understreket av at 26 republikanske representanter brøt med Trump og eget parti. Dermed ble det et overveldende flertall for bevilgningen.

– Jeg saboterer ikke valget

– Jeg saboterer ikke valget, sa DeJoy mandag og la til at han, i likhet med Trump, vil stemme per post.

I en ordveksling med demokraten Gerald Connolly nektet først DeJoy for å ha vært i kontakt med president Donald Trumps valgkampapparat, men måtte like etter trekke påstanden tilbake.

Postsjefen vedgikk at han hadde «snakket med folk som er mine venner, og som er tilknyttet valgkampapparatet» om Trumps grunnløse beskyldninger om at stemmegivning pr. post fører til juks.

Anklages for konspirasjonsteorier

Likevel slipper sannsynligvis DeJoy å ta imot penger han ikke har bedt om. En slik bevilgning må også godkjennes av Senatet, før den går til Det hvite hus og Trumps underskrift.

Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell gjorde det helt klart at bevilgningen ikke får flertall. Han anklaget demokratene for å tro på overdrevne konspirasjonsteorier, skriver Politico.

Les også Trump er imot bevilgninger til postvesenet på grunn av poststemmer i presidentvalget

Politiserer postvesenet

Trump og hans finansminister Mnuchin anklages av demokratene for å politisere postvesenet, ved at de påvirket valget av ny sjef og gir klare meldinger om hva de venter.

Posten er beskyttet av grunnloven, som konservative amerikanere holder svært høyt. Senere lover garanterer at alle amerikanere skal ha posttjenester til samme pris, uansett hvor de bor. Fra 1970 har posten vært en selvstendig etat.

Den første Postmaster General var selveste Benjamin Franklin, som var med på å skrive uavhengighetserklæringen i 1776.

I mange år har deler av Det republikanske partiet ønsket å privatisere hele etaten, slik det er blitt gjort i enkelte andre land. Men de har ikke fått gjennomslag i eget parti.

DeJoy kan være den rette til å gjennomføre en slik privatisering. Han kommer fra den private delen av budbransjen.

Postmenn med gevær

Som en skjebnens ironi skapte postvesenet et nytt problem for Donald Trump i forrige uke. Torsdag morgen bordet agenter fra Postal Inspection Service en kinesisk luksusyacht i amerikansk farvann.

De postansatte var bevæpnet og arresterte Steve Bannon. Han var Trumps valgkampsjef og senere sjefstrateg.

Postal Inspection Service er en av de eldste amerikanske institusjonene som skal opprettholde lov og orden. Den ble opprettet før uavhengigheten fra Storbritannia, for å bekjempe landeveisrøveri og bedragerier.

Bannon er siktet for bedrageri gjennom en veldedig stiftelse som samlet inn penger for å bygge Trumps mur mot Mexico.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding