Europas smittetall øker stadig. Nå kan også Tyskland bli rødt.

Tyskland er svært nær å passere Norges smittegrense. Snart kan Italia være det eneste store europeiske landet som ikke har gått i rødt.

En passasjer gjennomgår en koronatest på flyplassen i Frankfurt. For reisende fra såkalte høyrisikoland er testene påbudt. Michael Probst, AP/NTB scanpix

24. aug. 2020 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag var Tysklands smittetall på 20,0, ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC. Tyskerne ligger med andre ord akkurat på Norges øverste tillatte grense på 20 registrerte smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Tyskland kan ganske raskt bli det siste av en lang rekke europeiske land som har fått status som røde land på grunn av for mye koronasmitte. Da Norge åpnet opp for reiser i Europa i midten av juni, hørte det til unntakene at land hadde status som røde. Nå er det landene som ikke er røde, som er unntaket.

Selv land med lave smittetall betegnes ikke lenger som grønne, men som gule. Et skritt regjeringen tok for to uker siden for å understreke at alle utenlandsreiser frarådes.

Folkehelseinstituttet sier de vil komme med nye reiseråd i løpet av ettermiddagen.

Tyskland er foreløpig ett av få land med såpass lave smittetall at de har vært regnet som et gult land. FHI

– For mange forvirrende regler

Forbundskansler Angela Merkel sa torsdag at Tyskland hadde for mange ulike regler i de ulike delene av landet. Tyskland er en føderal stat, og det er opp til de 16 enkelte delstatene å bestemme hva slags regler som skal gjelde i kampen mot koronasmitten.

Folk «skjønner rett og slett ikke» hvorfor noe kan være tillatt i Berlin, men forbudt i Bayern, sa Merkel ifølge Euronews.

Denne uken skal tyskerne forsøke å bli enig om mer ensrettede regler.

Smitten i Tyskland er de siste månedene i hovedsak drevet frem av sosiale arrangementer og reisevirksomhet. Folk som blir registrert med smitte, er i økende grad unge mennesker og folk som kommer hjem fra et utenlandsopphold. Man ser den samme trenden i hele Europa.

«Det meldes om mange små utbrudd i ulike sammenhenger, slik som større sosiale samlinger av familie og venner. Dessuten er en stor andel av covid-19-tilfeller identifisert blant reisende som ankommer Tyskland, særlig i yngre aldersgrupper», heter det i den siste dagrapporten fra Robert Koch-instituttet, som holder oppsikt med smittetallene i Tyskland.

Smittetallene stiger i Tyskland. Det hindret ikke feiring av Bayern Münchens seier i Champions League. Andreas Gebert, Reuters/NTB scanpix

– Utviklingen må tas alvorlig

Antallet som dør av koronaviruset, er langt fra på det samme skremmende nivået som man var på i vår, men det er frykt for at stigende smittetall igjen skal føre til flere sykehusinnleggelser, alvorlig sykdom og død.

Denne utviklingen skjer samtidig med at det trolig er mange måneder før en vaksine kan sendes ut til store deler av befolkningen.

«Utviklingen er veldig dynamisk og må tas alvorlig», skriver Robert Koch-instituttet i sine siste analyse. Instituttet anser «helserisikoen for den tyske befolkningen som høy totalt sett og veldig høy for risikogruppene».

Kansler Angela Merkel har gjort det klart at så lenge smittetallene er på vei opp, er det uaktuelt for henne å gå inn for en ytterligere gjenåpning av samfunnet.

Kansler Angela Merkel har sagt nei til ytterligere gjenåpning av Tyskland så lenge smittetallene stiger. Chrisrophe Simon, AP/NTB scanpix

Italia er blitt best blant de store

Etter at de europeiske landene slapp opp på nedstengningen av samfunnet for noen måneder siden, har nesten alle land opplevd en til dels ganske stor økning i smittetallene. Særlig ille er det i Spania, der smittetallet er på 152,7.

Nå er det ironisk nok Italia, landet som ble hardest rammet i den innledende fasen av pandemien, som har det laveste antallet nye smittede. Søndag var deres smittetall på 14,5.

Men smittetallene er på vei oppover også i Italia. Dersom ikke smitten flater ut i Italia, kan vi komme i en situasjon der bare noen få små land ligger under Norges grense på 20.

Dersom Tyskland med sine nesten 84 millioner innbyggere blir rødt, vil man komme i en situasjon der bare 20 prosent av befolkningen i EU og Efta befinner seg i gule land (medregnet Norge). Dersom både Tyskland og Italia blir rødt, vil bare 7,4 prosent av Europas befolkning være i et gult land.

Slovenia, som har 2,1 millioner innbyggere, ligger imidlertid også tynt an, siden de nå har et smittetall på 19,3 og tendensen er økende.