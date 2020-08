Ivanka Trump: Donald Trump har endret Washington

President Donald Trump har formelt tatt imot Det republikanske partiets nominasjon til å være presidentkandidat i valget 3. november.

– Nå mer enn noen gang trenger USA en kriger i Det hvite hus, sa Ivanka Trump natt til fredag. Evan Vucci / AP / NTB scanpix

28. aug. 2020 05:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Washington har ikke endret Donald Trump, Donald Trump har endret Washington, sa presidentens datter og rådgiver på siste dag av Republikanernes landsmøte.

– Nå mer enn noen gang trenger USA en kriger i Det hvite hus, sa hun foran de om lag 1.500 tilhørere på plenen utenfor Det hvite hus før president Trump inntok scenene for å avslutte landsmøtet og formelt ta imot nominasjonen fra partiet.

I talen trakk hun frem presidentens handlekraft og kjærlighet til familien, og ikke minst hans direkte og upolitiske retorikk.

– Om du er enig med ham eller ikke, vet du alltid hvor han står. Jeg vedgår at ikke alle liker min fars måte å kommunisere på, og jeg vet at hans Twittermeldinger kan virke noe ufiltrerte, men resultatet snakker for seg selv, sa hun.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Trump takket ja til nominasjonen som presidentkandidat

Samme kveld holdt presidenten sin tale på siste dag av Republikanernes landsmøte.

– Jeg takker ja til denne nominasjonen, sa Trump til jubel fra tilhørerne på plenen utenfor Det hvite hus.

Presidentens valg av sted for talen har skapt kritikk fordi det bryter med tradisjonen om å ikke bruke offentlige bygg i partipolitisk sammenheng.

Det var ventet at Trump skulle gå til frontalangrep på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i sin avsluttende nominasjonstale.

– Joe Biden er ikke USAs redningsmann. Han ødelegger amerikanske jobber, og han kommer til å ødelegge USAs storhet. Dette valget vil avgjøre om vi redde den amerikanske drømmen eller om vil tillater en sosialistisk agenda til å ødelegge vår skjebne, hevdet Trump.

– Kina vil eie dette landet dersom Biden blir valg, sa han videre, før han igjen ga Kina skylden for koronapandemien. Han lovet at en vaksine mot koronaviruset vil være klar innen nyttår.

– Vi vil bekjempe viruset og pandemien og komme sterkere ut av dette enn noen gang, sa Trump uten å spesifisere hva han vil gjøre.