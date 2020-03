Pence: Korona-behandling kan være klar innen sommeren

– En vaksine er trolig ikke tilgjengelig før mot slutten av året eller starten av neste år, men midler som kan lindre koronasmittede, vil bli gjort tilgjengelig innen sommeren eller tidlig på høsten, sa visepresident Mike Pence på en pressekonferanse mandag.

Pence sier at en vaksine kan bli testet i løpet av de neste seks ukene.

Medikamentet remdesivir fra legemiddelprodusenten Gilead har allerede blitt brukt for å behandle en smittet i USA som en del en test. Det intravenøse legemiddelet blir også sendt til Asia for testing.

En annen potensiell behandling er utviklet av legemiddelselskapet Regeneron.

Siden lørdag har seks personer dødd av koronaviruset i USA. Samtlige døde i delstaten Washington.

På pressekonferansen i Det hvite hus mandag sa Pence at USA innen de neste 12 timene vil være klar for å screene alle passasjerer som kommer til USA fra Sør-Korea og Italia, for viruset.

De to landene er de som er hardest rammet av viruset ut over Kina, hvor smitten brøt ut i desember i fjor.

Det amerikanske legemiddelselskapet Pfizer sier de er i ferd med å utvikle en kur mot koronaviruset, skriver Reuters. Selskapet forventer å teste kuren i løpet av mars. Dersom behandlingen viser seg å være effektiv, kan den være tilgjengelig før utgangen av året.