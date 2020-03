Myndighetene i Spania har stengt alle skolene i byene Labastida og Vitoria etter at det ble oppdaget flere nye smittetilfeller av det nye koronaviruset. Byene ligger i Baskerland i Nord-Spania.

Mandag kveld ble også alle skolene i regionen rundt hovedstaden Madrid stengt i to uker, ifølge The New York Times.

Årsaken er den brå økningen i antall smittede i Spania. Søndag var 674 smittet og 17 døde. Mandag kveld var tallet på smittede passert 1200, og 28 var døde.

De fleste nye smittetilfellene er i områdene ved Madrid og rundt de to nevnte byene nord i landet.

Landets øverste helsemyndigheter har innkalt til hastemøte med de regionale myndighetene i Madrid.

Mandag kveld sa Spanias helseminister, Salvador Illa, at de ser behovet for å sette inn ekstra tiltak i landet. Noen tiltak ble annonsert mandag, andre ventes å komme i løpet av tirsdagen.

Illa oppfordret også folket til å unngå unødvendige reiser.

Han kalte områdene rundt Madrid, Vitoria og Labastida «områder med høy smittefare».

Det er ventet at statsminister Pedro Sanchez vil legge frem en tiltakspakke under et kabinettmøte tirsdag.

Kjente feriesteder

En barnehage i Barcelona skal ha blitt stengt etter at en ansatt viste seg å være smittet. Tre av byrådets medlemmer er isolert.

Det er registrert smittetilfeller over store deler av landet, fra sør til nord og vest til øst. Også Kanariøyene og Balearene med Mallorca, Ibiza, Menorca og Formentera er rammet.

Det første smittetilfellet i Spania var en tysk turist i La Gomera på Kanariøyene som testet positivt allerede 31. januar. En drøy uke etterpå ble smitten oppdaget hos en britisk turist i Palma de Mallorca.

Legger planer for dårlig økonomi

Også Spania påvirkes av turbulente dager på verdens børser. Mandag annonserte statsminister Pedro Sanchez at regjeringen legger planer for å redusere den negative effekten økonomien vil ha på landet. Sanchez delte ingen detaljer om hva de planene gikk ut på, skriver Reuters.

Kilder: Reuters, Wikipedia, Bloomberg