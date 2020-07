– Jeg vil at alle thailendere skal vite at seksjon 112 ikke har vært i bruk i det siste. Vet du hvorfor? Fordi kongen har nåde og har rådet oss til å ikke bruke loven.

Uttalelsen fra den thailandske statsministeren Prayut Chan-o-cha vakte oppsikt – også internasjonalt. I kongedømmet Thailand snakker en regjeringssjef sjelden om landets svært strenge lover mot majestetsfornærmelser. Krenker man kongen eller hans familie, risikerer man fra 3 til 15 år i fengsel for hvert tilfelle.

Prayuts kommentar er første gang en statsminister går ut i offentligheten og sier at bestemmelsen ikke lenger skal brukes, ifølge Nikkei Asian Review.

Fakta: Thailand Monarki i Asia med rundt 70 millioner innbyggere. Ble styrt i fem år av militærjunta etter et kupp i 2014. Regnet som «delvis fritt» av tankesmien Freedom House etter lettelser i forsamlingsforbudet og et sterkt kontrollert valg i 2019. Ca. 95 prosent av befolkningen er buddhister. Landets areal tilsvarer drøyt halvannet Fastlands-Norge. Turisme står indirekte for opptil en femtedel av økonomien.

Ba personlig om at loven ikke skulle brukes

Monarkiet har en særlig sterk posisjon i det thailandske samfunnet. Mens loven mot majestetsfornærmelser ofte blir omtalt i internasjonale medier, er den sjelden gjenstand for debatt innad i ferielandet Thailand.

Prayut har tidligere uttalt at den er helt nødvendig for å beskytte de kongelige, skriver BBC. Regjeringen er sterkt forankret i det militære. Landets mektige militærledelse er en viktig støttespiller for kongehuset.

Likevel skal statsministeren altså ha fått beskjed fra kongen personlig om å suspendere bruken de siste par årene.

Athit Perawongmetha/Reuters/NTB scanpix

Tiltalt for å så tvil om kongelig elefantduell

I over 100 år har Thailand hatt en streng praksis mot kongekrenkelser. Bestemmelsen er som regel blitt brukt flittig.

Blant annet ble en 85-åring stilt for en militærdomstol. Han skal ha sådd tvil om at en gammel monark faktisk beseiret en burmesisk fyrste i en duell på elefantryggen i 1593. Anklagene ble senere lagt vekk.

Flere thailendere er også blitt tiltalt etter å ha skrevet, likt og delt kongekritiske innlegg i sosiale medier.

Fengselsstraffene kan bli svært lange. Hvert tilfelle kan gi opptil 15 år bak lås og slå. I 2017 ble en mann dømt til 70 år i fengsel – den lengste straffen pr. dags dato. Straffen ble imidlertid halvert etter at han tilsto da dommen falt.

Leder i tenketank: – Ville vært helt utenkelig for bare et tiår siden

Det er kong Maha Vajiralongkorn som står bak kursendringen. Monarken blir av mange betraktet som en kontroversiell karakter. Bare det siste halvannet året har han blant annet gitt sin elskerinne kongelige titler for så å fjerne dem noen måneder senere, nekte søsteren å stille som statsministerkandidat og fått kritikk for å bo på tysk høyfjellshotell under koronakrisen.

Det har imidlertid vært langt mindre bruk av majestetsfornærmelses-paragrafen siden han overtok for sin far i 2016. Nedgangen er ikke blitt kommentert offentlig – før nå.

Hvordan landet blir oppfattet av det internasjonale samfunnet, oppgis som en årsak av noen kommentatorer. Samtidig tror analytikere at en voksende motstandsbølge i den unge befolkningen kan ha påvirket. Spesielt i sosiale medier har kongen fått kritikk den siste tiden.

– Det er hundretusener av unge thailendere som allerede snakker åpent, uten frykt for sensur eller majestetsfornærmelsesloven. Dette er et nytt fenomen, og de har et momentum. Denne offentlige debatten om lovverket ville vært helt utenkelig bare for bare et tiår siden, sier Kan Yuenyong, administrerende direktør i den Bangkok-baserte tenketanken Siam Intelligence Unit.

Tror andre lover vil bli brukt i stedet

Det blir likevel stilt spørsmål ved den reelle effekten av endringen. Ifølge det thailandske sivilsamfunnet blir kritikk av kongehuset fortsatt slått ned på.

– Majestetsfornærmelses-loven er kanskje ikke blitt brukt de siste årene, men andre lover er blitt brukt i stedet, skriver Atiya Achakulwisut, kommentator i avisen Bangkok Post.