FN: 700 døde i leirer nordøst i Syria

Den siste tiden har 700 personer dødd i leirer i Syria som huser 70.000 mennesker med IS-tilknytning, hovedsakelig kvinner og barn, opplyser FNs antiterrorsjef.

NTB-AP

Nå nettopp

Vladimir Vorontsov sier folk har dødd av mangel på medisiner og mat i leirene al-Hol og Roj, som styres av USA-allierte kurdiske styrker. Han beskriver forholdene i leirene som svært ille.

– Dødsfallene har utløst følelser av sinne, sier Vorontsov, som forteller at det også er barn blant de døde.

FN-toppen ber det internasjonale samfunnet ta tak i «det enorme problemet» det er å finne ut hva man skal gjøre med dem som sitter i leirene. Han sier det er svært farlig å holde dem der.

– De kan lage eksplosiver, som vil være til stor hjelp dersom terrorister vil gjenoppta sin virksomhet, advarer Vorontsov.

Den islamske staten kontrollerte en periode store områder i Syria og Irak, men mistet sitt siste territorium tidlig i 2019. Men til tross for det selverklærte kalifatets kollaps, sier FN at IS gjennomfører stadig dristigere angrep i Irak og Syria og planlegger å frigjøre tidligere krigere som er internert.

International Crisis Group sier det er 66.000 mennesker i al-Hol og 4.000 i Roj. De fleste av dem er slektninger av IS-ekstremister, men noen har også vært direkte tilknyttet gruppen, ifølge ICG. I tillegg holdes tusenvis av IS-krigere og gutter i fengsler kontrollerte av kurdiske styrker.