Boris Johnsons pikante husbråk vekker oppsikt i Storbritannia

Politiet bekreftet fredag kveld til The Guardian at de rykket ut til husbråk på Boris Johnsons private adresse sør i London natt til fredag, der han bor med sin kjæreste Carrie Symonds.

Politiet opplyser at de fikk en telefon fra en person som var «bekymret for den kvinnelige naboen».

Ifølge The Guardian skal naboer ha hørt en kvinne skrike etterfulgt av smelling og dunking fra leiligheten.

«Kom deg ut av leiligheten»

Symonds skal ha sagt «kom deg av meg» og «kom deg ut av leiligheten» til Johnson, ifølge The Guardian, som har snakket med naboer.

De skal ha forsøkt å banke på døren etter at de begynte å bli bekymret, men fikk ingen respons.

– Jeg håpte at noen skulle komme til døren for å si at de var ok. Jeg banket på tre ganger, men ingen kom til døren, sier naboen til The Guardian.

Da bestemte de seg for å ringe politiet, som var der rett over midnatt fredag. De skal ha dratt etter kort tid da de to personene i leiligheten skal ha sagt de var ok.

Naboer skal også ha gjort lydopptak av den høylytte kranglingen, som The Guardian har fått høre.

Der skal det ha fremkommet at Johnson bannet og ropte til Symmonds. På et tidspunkt skal Johnson også ha sølt rødvin på sofaen, hvorpå Symmonds svarte: «Du bryr deg bare ikke om noe som helst, fordi du er bortskjemt. Du bryr deg ikke om penger eller noe som helst».

Politiutrykningen er fredag kveld toppsaken hos en rekke nettaviser, som The Daily Telegraph, The Sun, The Times og Daily Mail.

Høyaktuell statsministerkandidat

Den uheldige saken kommer midt opp i ledervalget i det konservative partiet i Storbritannia, der Johnson er høyaktuell. Valget står mellom ham og Jeremy Hunt. Den som vinner, blir Storbritannias neste statsminister.

Carrie Symonds er partiets tidligere pressesjef. Johnson startet opp et forhold med Symonds etter at han og kona gjennom 25 år, Marina Wheeler, gikk fra hverandre i fjor. Skilsmisseprosessen pågår fortsatt.

Johnson har ikke villet kommentere saken overfor britiske medier.