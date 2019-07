Opprørsleder i Kongo dømt for forbrytelser mot menneskeheten

– Den 45 år gamle opprørslederen var en sentral leder som ga ordre om å angripe og drepe sivile i 2002 og 2003 i de voldsherjede områdene i regionen Ituri i Kongo, sa dommeren Robert Fremr mandag.

Ifølge dommen omfatter grusomhetene en massakrering av befolkningen i en landsby der barn og spedbarn fikk buken sprettet opp og hodene knust. Ntaganda er også ansvarlig for voldtekter og overgrep mot mindreårige og rekrutteringen av barnesoldater under 15 år, og for selv å ha drept en katolsk prest.

Livstid

Ntaganda hadde en viktig militær funksjon og var en nøkkelleder i opprørsgruppa. Han ble regnet for å være dyktig. I tillegg til å gi ordre om å angripe og drepe sivile, oppfordret han og ga sin støtte til kriminelle handlinger, sa dommeren i ICC-domstolen.

Selve utmålingen av dommen vil bli klar senere etter at man har hørt flere vitner. 45-åringen risikerer livstid.

Ntaganda har under hele rettssaken som startet i september i 2015, hevdet at han er uskyldig.

18 tiltalepunker

Den Rwanda-fødte Ntaganda er funnets skyldig i 13 tiltalepunkter om krigsforbrytelser og 5 tiltalepunker om forbrytelser mot menneskeheten.

Aktor Fatou Bensouda betegnet ham som en hensynsløs leder for tutsiene under krigene i Kongo som oppsto etter folkemordene i 1994 mot tutsiene i nabolandet Rwanda. Mer en 60.000 mennesker er drept i volden som brøt ut mellom opprørsgrupper i regionen som er rik på naturressurser.

Den kongolesiske krigsherren Thomas Lubanga som var Ntagandas tidligere leder, ble dømt til 14 års fengsel i 2012. Fortsatt er flere væpnede grupper aktive øst i Kongo.

Kongolesisk krigsherre dømt til 14 års fengsel