Belgisk musikkfestival avlyst

Den tre dager lange VestiVille-festivalen skulle ha startet lørdag, men ble avlyst fredag etter at myndighetene innledet etterforskning av bedrageri og hvitvasking av penger.

Videoer viser en scene som står klar for tre dager med musikkopptredener i Lommel i Flandern. Men tusener av tilhørere fra hele Europa ble overrasket da politi med hunder var møtt fram for å hindre dem i å ta seg inn på festivalområdet.

TV-nettverket RTBF melder at det er innledet bedragerietterforskning og at tre av festivalens arrangører var avhørt av politiet fredag kveld. Men VestiVille skriver selv på Facebook at festivalen ble stanset på grunn av bekymring for sikkerheten rundt rappestjernen ASAP Rocky.