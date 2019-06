Lørdag kveld ble åtte valgfunksjonærer og elleve politifolk drept i et Taliban-angrep mot en politistasjon i Maroof-distriktet i Kandahar-provinsen, opplyser politisjefen i provinsen, Tadin Khan.

Valgfunksjonærene drev registrering av velgere foran presidentvalget i september. 27 andre ble såret i angrepet.

26 regjeringsvennlige militssoldater ble også drept i et Taliban-angrep i Baghlan-provinsen nord i Afghanistan lørdag, ifølge lokale talsmenn.

Fakta: Taliban Islamsk fundamentalistisk bevegelse i Afghanistan. Grunnlagt i Kandahar i 1994 som en reaksjon på borgerkrigen som hadde herjet i landet siden 1992. Målet var å gjenopprette lov og orden, avvæpne krigsherrene og innføre et styre basert på islam. I september 1996 erobret de hovedstaden Kabul og proklamerte Afghanistan som et «islamsk emirat». Lederen, mulla Omar innførte en bokstavtro tolkning av sharialovene som innebar at kvinner fikk ikke lov til å arbeide utenfor hjemmet og måtte bære heldekkende burka. Alle former for underholdning, så som TV, musikk og sport, ble forbudt. Siden Taliban-regimet mistet makten i Kabul i 2001, har konflikten i Afghanistan hovedsakelig stått mellom den vestligstøttede regjeringen i Kabul og opprørsstyrker med Taliban i spissen. KILDE: Store norske leksikon og FN-sambandet.

Angrep militærbase

Søndag angrep Taliban-opprørere en militærbase i Imam Sahib i Kunduz-provinsen. Minst tolv soldater ble drept og 16 andre ble tatt til fange, ifølge Aminullah Ayuddin, som sitter i provinsrådet.

Taliban angrep også en militærbase i Bala Buluk-distriktet i Farah-provinsen, der minst åtte soldater ble drept og ni såret, ifølge rådsmedlemmet Shah Mahmood Naemi.

Forhandler

Utsendinger fra Taliban og USA sitter nå samlet i Qatar, til den syvende forhandlingsrunden siden president Donald Trump i fjor varslet at rundt halvparten av de 14.000 amerikanske soldatene i Afghanistan skulle trekkes ut innen sommeren 2019.

Forhandligene dreier seg ifølge Al Jazeera om fire hovedpunkter:

En garanti fra Taliban om at de ikke lar soldater bruke Afghanistan på å utføre angrep utenfor landet.

Trekke ut NATO- og USA-styrker.

En dialog mellom regjeringen i Afghanistan og Taliban.

Permanent våpenhvile.

– Begge sider vil nå ha målbare resultater, sier Taliban-talsmannen Suhail Shaheen, som opplyser at forhandlingene er inne i en kritisk fase.

USAs utenriksminister Mike Pompeo opplyste nylig at Det hvite hus håper på en avtale innen 1. september, og det begynner derfor å haste.

– Det vil være et mirakel om man kommer frem til en omfattende fredsavtale med Taliban før 1. september, sier Michael Kugelman, nestleder for Asia-programmet ved Wilson's Center i USA.

Kvinner frykter de mister rettigheter

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden.

Anslagsvis 110.000 mennesker er drept i krigshandlinger siden, og rundt 5 millioner afghanere lever som flyktninger i og utenfor eget land.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan, der USA og NATO fortsatt har stasjonert soldater.

Kvinneorganisasjoner er ifølge Al Jazeera, bekymret for at en avtale med Taliban skal føre til at gruppen får mer makt. Etter at USA gikk inn og tok fra Taliban makten i 2001 har kvinner fått tilbake rettigheter som gjør at de nå kan ta del i samfunnet. De er redde for at en avtale kan gjøre at de igjen mister disse rettighetene.