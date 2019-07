Dommen mot de drapstiltalte i Marokko-saken er utsatt til 18. juli

Det melder både VG og NRK.

Det var ventet at dommen mot de tre marokkanerne ville falle torsdag, men det skjer tidligst torsdag i neste uke, 18. juli.

De tre er tiltalt for å ha drept norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko i desember i fjor.

En marokkansk journalist, som er i rettssalen for VG, melder at de tiltalte da skal få sjansen til å uttale seg igjen før dommen angivelig skal falle.

Aktor har bedt om lovens strengeste straff for den mistenkte lederen av cellen som utførte drapene, Abdessamad Ejjoud, samt de to andre som har innrømmet å ha vært med på selve drapshandlingene.

Det har vært ventet at mennene kan risikere dødsstraff, men Marokko har i praksis ikke henrettet noen siden 1993.

Dansk mor i brev: – De fortjener dødsstraff

Et brev som moren til danske Vesterager Jespersen har skrevet til de tiltalte i rettssaken, ble torsdag lest opp i retten.

– Jeg vet at hun ropte på meg da hun døde. De fortjener dødsstraff, skriver moren. Brevet er blitt gjengitt av en reporter som er til stede i retten for NRK.

De to skandinaviske jentene var på fjelltur i Atlasfjellene da de ble funnet brutalt drept i nærheten av byen Imlil.

– Mitt liv er ødelagt etter at min r ble drept. Jeg gråter når jeg tenker på henne, leste bistandsadvokaten til den danske familien i retten.

24 tiltalt

Fire menn er tidligere omtalt som hovedtiltalte i saken, men i alt 24 personer må svare for drapene når retten settes i tingretten i byen Salé. De er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorhandling, for med overlegg å ha begått drap og for å deltatt i en terrororganisasjon, ifølge avisen Le Courrier de l'Atlas, som har fulgt etterforskningen av saken tett.

Rettssaken mot de tiltalte kom etter en intens og rask etterforskning av påtalemyndigheten i Marokko.

De fire mennene som skal ha utført drapene, er filmet mens de sverger troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS. En annen video spredt i sosiale medier viser drapet på den ene av kvinnene.

Både norsk og dansk politi deltok i etterforskningen av drapene sammen med marokkansk politi. Kripos arbeidet blant annet med å stanse spredningen av den grufulle videoen på internett.