Ett år siden grotteguttene ble innesperret – nå er grotten blitt turistattraksjon

– Det som skjedde her er fantastisk. Jeg fulgte alt fra Australia. Jeg ville se det med mine egne øyne, sier turist John McGowan ved besøkssenteret omtrent 100 meter fra grotteinngangen. Han legger til at han er litt skuffet over at grotten fortsatt er stengt for turister.

I vel to uker satt guttene og treneren deres i grotten før de ble reddet ut. Etter den dramatiske redningsaksjonen, hvor guttene én etter én ble dopet ned og fraktet ut av dykkere, har 1,3 millioner mennesker besøkt den avsidesliggende fjellsiden i Nord-Thailand.

– Mirakel

Fotballaget gikk inn i den trange grotten sammen med treneren 23. juni i fjor. På grunn av kraftig regn, steg vannivået raskt, og guttene ble trengt inn i en liten luftlomme langt inne i grottegangen.

– Et mirakel har skjedd her med disse barna, sier turisten Cheoung fra Singapore, som kun oppgir ett navn.

Utenfor besøkssenteret er det satt opp en bronsestatue av marinedykkeren Saman Gunan som gikk tom for oksygen og døde under redningsaksjonen. Han beskrives som «hele landets helt» av den thailandske sykepleieren Sumalee, som har reist fire timer for å besøke stedet.

Bygger ut

Ved grotten selges det T-skjorter med Gunans ansikt på, plakater av grotteguttene og det er mulig å kjøpe innrammede bilder av seg selv fra stedet.

Tidligere kom rundt 5.000 besøkende i året til grotten, som inntil i fjor lå utenfor de vanlige turistrutene.

Nå legges det store planer for å ta unna den økte turismen. Det planlegges et stort shoppingsenter, restauranter, hoteller og flere campingplasser utenfor nasjonalparken som huser grotten.

Planen er også at grotten etter hvert igjen kan åpnes for besøkende.