Knusende nederlag for Erdogan i Istanbul

Istanbuls velgere har for andre gang på mindre enn tre måneder valgt Ekrem Imamoglu (CHP) til storbyens ordfører. Mens seieren den 31. mars var syltynn, med cirka 14.000 stemmer, har han denne gangen vunnet med flere hundre tusen flere stemmer enn AKP-kandidaten Binali Yildirim.

Allerede klokken 19.15 lokalt tid, bare to timer og 15 minutter etter at valglokalene stengte, gratulerte Yildirim sin motstander med seieren.

Da hadde forbudet mot å rapportere om resultatet akkurat blitt hevet og resultatet ble kjent. Etter at 97 prosent av stemmene var blitt talt opp, ledet Imamoglu med 53,79 prosent, mens Yildirim bare hadde fått 45,30 prosent av stemmene.

Jubelen var stor blant de mange som hadde møtt opp utenfor CHPs koordineringssenter.

Den første seieren ble fratatt Imamoglu av den nasjonale valgkommisjonen, etter en prosess mange observatører har ansett som tvilsom. Under søndagens omvalg har Istanbuls 10 millioner velgere gitt klar beskjed til president Recep Tayyip Erdogan om at dette ville de ikke finne seg i.

– Demokratiet lever fremdeles i Tyrkia

Ekrem Imamoglu takket i kveld sine motstandere, familien og hele befolkningen i Istanbul.

– Hele det tyrkiske folket har vunnet dette valget. Demokratiet har vunnet, sa Imamoglu under en TV-sendt pressekonferanse. – Vi skal vise for verden at demokratiet fremdeles lever i Tyrkia.

Han sa også at han som ordfører er villig til å samarbeide med president Recep Tayyip Erdogan.

– Jeg vil samarbeide med alle i alle partier, sa han.

Fakta: lokalvalget i Istanbul Tyrkerne gikk den 31. mars til valgurnene for å velge lokale ledere på flere ulike nivåer. Regjeringspartiet AKP ble største parti, men de tapte blant annet i storbyen Istanbul. En omtelling bekreftet resultatet i Istanbul, men AKP og deres koalisjonspartner MHP protesterte. Den nasjonale valgkommisjonen opphevet valgresultatet og utlyste nyvalg. 10,5 millioner mennesker har stemmerett. Seiersmarginen den 31. mars var på cirka 14.000 stemmer.

MURAD SEZER/Reuters/NTB scanpix

Viktig test for det tyrkiske demokratiet

Ordførervalget er blitt fulgt med stor interesse av hele verdenspressen. For dette har handlet om mye mer enn hvem som styrer Istanbul. Valget er først og fremst blitt sett på som en viktig test for det tyrkiske demokratiet.

President Recep Tayyip Erdogan har fått stadig mer makt og mange tusen er blitt fengslet eller har mistet jobbene sine i utrenskningene etter kuppforsøket i 2016. Flere opposisjonelle politikere er blitt fengslet og mediene er blitt kuet.

Det republikanske folkepartiet (CHP) mobiliserte 200.000 frivillige for å sikre valgprosessen. Dagen før valget advarte Imamoglu velgerne mot «provokasjoner».

KEMAL ASLAN / Reuters/NTB scanpix

Er det begynnelsen på slutten for Erdogan?

Ordførervalget har dessuten blitt sett på som en indikasjon på president Recep Tayyip Erdogans popularitet. Frihets- og rettferdighetspartiet (AKP) ble største parti under valget, men de tapte i viktige byer som Istanbul, Ankara og Izmir.

Et nytt nederlag i Istanbul kan svekke Erdogans autoritet også nasjonalt. Han må håndtere en stadig mer sviktende økonomi og mange internasjonale floker. Opposisjonen øyner muligheten for at den tyrkiske befolkningen har fått nok av Erdogan. Den som kan komme til å utfordre ham ved det neste presidentvalget i 2023, kan bli nettopp Imamoglu.

Erdogan brukte selv ordførervervet i Istanbul til å bygge sin nasjonale profil. Det samme kan Imamoglu kanskje også få til.

LEFTERIS PITARAKIS /AP/NTB scanpix

Alt er allerede vakkert

Ekrem Imamoglu avsluttet det som til slutt er blitt seks måneder med valgkamp, med å hilse et hav av tilhengere fra toppen av partiets valgbuss. Den store plassen som ligger ned mot sjøen i Üsküdar på Istanbuls asiatiske side, var stappfull av folk.

Mange hadde med seg bannere med valgkampens slagord om at «alt skal bli veldig bra», eller «cok güzel», som er tyrkisk for veldig bra eller veldig vakker.

– Det er allerede veldig vakkert, sa Imamoglu til tilhengerne sine.