Egyptisk TV: Ekspresident Mohamed Mursi er død etter å ha kollapset i et rettsmøte

Den 67 år gamle ekspresidenten besvimte under et rettsmøte og døde kort tid etterpå på et sykehus i Kairo, opplyser kilder i rettsvesenet og sikkerhetsapparatet.

– Han snakket foran dommerne i 20 minutter før han ble veldig oppjaget og besvimte. Han ble kjørt til sykehus i full fart der han senere døde, sier en rettskilde.

Mursi var Egypts første demokratisk valgte president. Han vant valget som ble holdt etter at landets mangeårige autoritære leder Hosni Mubarak ble avsatt og fengslet som følge av massedemonstrasjonene under den arabiske våren i 2011.

Fakta: Mohamed Mursi Egypts folkevalgte president fra 2012 til 2013. Tilhørte Det muslimske brorskap og ble landets første sivile og første islamistiske president. Våren 2013 var det omfattende demonstrasjoner for og mot presidenten. Det toppet seg på ettårsdagen for valget av Mursi, da flere ble drept i sammenstøt i Kairo mellom motstandere og tilhengere av presidenten. 3. juli 2013 ble Mursi styrtet i et militærkupp ledet av daværende hærsjef og nåværende president Abdel Fattah al-Sisi. En egyptisk domstol dømte Mursi til døden, men dommen ble opphevet i 2016. Den samme domstolen var i ferd med å gjennomgå to andre fengselsdommer mot Mursi. Han var blant annet dømt for å ha vært involvert i drap på demonstranter i 2012. Falt om og døde under et rettsmøte 17. juni 2019.

Maya Alleruzzo / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere dømt til døden

Mursi tilhørte Det muslimske brorskapet, som ble forbudt etter militærkuppet. Han rakk å være president i ett år før han ble styrtet.

Egypt ledes i dag av president Abdel Fattah al-Sisi, som sto bak kuppet, og som har sørget for at titusener av opposisjonelle, både sekulære og islamister, er blitt satt bak lås og slå.

Mursi er tidligere dømt til døden, men dødsdommen ble opphevet i 2016. Han er også dømt til 20 års fengsel, men denne og flere andre dommer skulle nå revurderes.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var mandag en av de første som hyllet Mursi etter at han døde. I hyllesten omtaler han Mursi som «martyr».