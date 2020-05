Trump går i strupen på Twitter

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte, noe som får presidenten til å rase.

– Republikanere føler at sosiale medier totalt utestenger konservative stemmer. Vi vil regulere dette strengt eller stenge dem helt ned før vi noensinne lar dette skje, tvitret Trump onsdag.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.

Pandemi-motvind

Presidenten har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og har ikke utdypet trusselen om å regulere eller stenge sosiale medier. I stedet gjentok han sine ubegrunnede påstander om at stemmegivning per post vil føre til valgfusk.

– Vi kan ikke la storstilt poststemming slå rot i landet vårt. Det vil bli fritt fram for alle å jukse, forfalske og stjele stemmesedler, skriver han.

Trumps valgkampstrategi har sporet av etter at koronapandemien rammet USA hardt. Han har gjentatte ganger lagt skylden for utbruddet på Kina, anklaget landet for massedrap og trukket støtten til Verdens helseorganisasjon. Ingen annen president har brukt sosiale medier i den grad Trump har gjort, men nå anklager han også plattformene for å ha blandet seg inn i forrige valg.

– Vi så hva de forsøkte å gjøre, og de mislyktes, i 2016, skriver han.

Ny linje?

Mikrobloggtjenesten har lenge vegret seg for å gjøre noe med Trumps mange uriktige påstander, og er blitt beskyldt for å overse presidentens mange brudd på plattformens retningslinjer.

I sine år som president har Trump ikke bare lagt ut meldinger med faktafeil, men også kommet med grove karakteristikker og beskyldninger mot meningsmotstandere.

Nå har Twitter altså lagt til kontekst til to Twitter-meldinger, få dager etter at selskapet nektet å fjerne en annen melding der Trump beskylder en motstander for drap, uten fnugg av bevis.

Trumps valgkampsjef Brad Parscale har også gått løs på Twitter etter at Trumps meldinger ble merket som villedende. Han anklager nå mikrobloggtjenesten for å være partisk, og legger til at han burde ha trukket sin reklame på mikrobloggtjenesten for flere måneder siden.

Anklagene er publisert i et Twitter-innlegg. Det er uklart hvilken reklame han sikter til. Twitter la ned forbud mot politisk reklame i november 2019.

Sprer drapsrykte

I helgen brukte Trump Twitter til å spre et grunnløst rykte om at en av hans kritikere, Joe Scarborough, drepte sin praktikant i Florida i 2000. Praktikantens enkemann, Timothy J. Klausutis, kaller anklagene for «ondskapsfulle løgner» og mener Trump misbruker konas ettermæle for politisk vinning. Han har tryglet Twitter om å slette meldingene, men uten å få gehør.

Kona hadde en hjertefeil, besvimte og slo hodet på jobben. Legene slo fast at dødsfallet var en ulykke, og Scarborough selv befant seg i Washington da hun døde.

I det siste har Trump flere ganger også referert til det han kaller «Obamagate», og insinuert at hans forgjenger Barack Obama var involvert i en forbrytelse mens han var president.