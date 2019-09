Trump forklarer hvorfor han går med kontanter i baklommen

Når du blir USAs president, slutter du å gjøre en rekke ting som er hverdagslige for folk flest. Du kjører for eksempel ikke bil, og du betaler ikke for deg selv i butikker eller på serveringssteder.

Samlet inn penger

Derfor stusset mange på bildet som Reuters tok av president Trump tirsdag på Moffett-flyplassen i California. Vinden tok tak i slipset og jakken, og opp av baklommen stakk en 20-dollarseddel.

Trump har vært en tur i den store delstaten på USAs vestkyst for å samle inn penger til valgkampen neste år.

Det virket likevel mildt sagt lite sannsynlig at noen av de velstående støttespillerne som betaler tusener av dollar for å håndhilse og spise med presidenten, hadde stukket til ham noen dollar ekstra.

Grønland eller McDonald’s?

På Twitter, presidentens foretrukne sosiale medium, fleipet folk med at presidentflyet stoppet på McDonald’s, at det var bestikkelser fra Russland, kjøpesummen for Grønland eller presidentens ukepenger.

En moroklump foreslo at presidenten hadde spist lunsj et sted og stukket av med tipspengene som noen andre hadde lagt igjen til servitøren. Denne teorien var samtidig både nærmest og lengst unna sannheten.

Bruker ikke lommebok

Nå har nemlig en munter Trump selv forklart kontantene overfor pressefolk som reiser i følget hans. Han ble spurt om han pleide å gå rundt med kontanter i lommen.

– Jeg gjør det, jeg gjør det! sa Trump og viste frem en bunke sedler til pressen.

– Jeg bruker ikke lommebok siden det er lenge siden jeg har måttet bruke betalingskort. Men jeg liker å legge igjen tips på hotellet. Jeg liker å ha med meg litt ekstra. Jeg liker å gi tips på hotell, sa Trump.

Han sa at det kanskje ikke er slikt en president er ment å gjøre, men at han tipser likevel.

– Å, det er morsomt! Jakken blåste opp? sa Trump om bildet som avslørte kontantbunken og bemerket at pressen har gode kameraer.

Vanlig tips på hotell?

Omtrent hver tredje hotellgjest i USA legger igjen tips til staben som rydder og rengjør hotellrom, ifølge USA Today. Typisk beløp er 2–3 dollar dagen. Hvis hotellet er i luksusklassen, forventes gjerne beløpet å være i størrelsesorden 5–10 dollar.