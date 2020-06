Joe Biden har sikret grepet om nominasjonen

– Folkens, i kveld sikret vi oss de 1991 delegatene vi trengte for å vinne nominasjonen. Jeg skal bruke hver dag til å kjempe for å få din stemme, slik at vi sammen kan vinne kampen om dette landets sjel, skriver Biden på Twitter.

Den tidligere visepresidenten har fungert som partiets leder siden utfordreren Bernie Sanders avsluttet sin nominasjonskamp i april. Biden samlet de siste av de 1991 nødvendige delegatene etter at syv delstater og District of Columbia avholdt nominasjonsvalg tirsdag.

– Det var en ære å kjempe sammen med en av de mest talentfulle gruppene kandidater Det demokratiske partiet noen gang har hatt, sier Biden i en uttalelse som ble publisert fredag.

Han legger til at han er glad for at «vi går inn i valget som et samlet parti»

Biden nådde grensen tre dager etter at primærvalgene ble holdt fordi det for flere stater tok dager å komme frem til det endelige resultatet. Årsaken var det store antallet stemmer pr. post.

Biden har nå 1993 delegater, og det gjenstår nominasjonsvalg i åtte delstater og tre amerikanske territorier.