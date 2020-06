Nå stemmer FN-landene i New York. Resultatet er ventet i kveld.

FNs utøvende organ, Sikkerhetsrådet, består av stormaktene Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA, som er faste medlemmer med vetorett, og ti stater valgt av FNs hovedforsamling for en toårsperiode.

Av disse ti velges vanligvis fem land fra Asia og Afrika, to fra Latin-Amerika og Karibia, to fra Vest-Europa og andre (Australia, Canada og New Zealand) og ett fra Øst-Europa.

Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut.

Landene som nå sitter i Sikkerhetsrådet, er Den dominikanske republikk, Sør-Afrika, Indonesia, Tyskland, Belgia, Ekvatorial-Guinea, Kuwait, Elfenbenskysten, Polen og Peru.

Norge har tidligere vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger: 1949-50, 1963-64, 1979–80 og 2001–02.

Blir Norge valgt inn nå, vil perioden løpe i to år fra januar 2021.

Kilder: FN-sambandet, NTB