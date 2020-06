Smittevernlege forstår ikke hvorfor nordmenn skal få komme til Gotland

I Sverige forbereder folk seg på «svemester» og «hemester».

Inntil nylig var den svenske anbefalingen å ikke reise mer enn 1 til 2 timer i bil unna hjemstedet. Dette er nå endret. Fra og med lørdag 13. juni kan svensker reise fritt i sitt eget land såfremt de er symptomfrie.

Men det er ingen tvil om at svensker, som nordmenn, dansker og finner, er opptatt av en annen ting: De nordiske naboene åpner grensene til hverandre, men ikke til Sverige – med ett unntak.

Den norske regjeringen kunngjorde fredag at bare den svenske øya Gotland i Østersjøen har lavt nok smittepress til at nordmenn kan dra dit uten å måtte i karantene etterpå.

«Norge blir det tredje nordiske nabolandet som holder Sverige utestengt når man letter på restriksjonene 15. juni», skriver Dagens Nyheter.

Fakta: Dette er de nye reglene Fra 15. juni kan nordmenn reise til de andre nordiske landene. Men kravene om karantene og innreiserestriksjoner gjelder fortsatt i «regioner med mye smitte». I Sverige er det kun øya Gotland som har så lite smitte at nordmenn kan reise dit. I de øvrige landene oppfyller alle (Finland, Island, Færøyene, Grønland, Danmark) de norske kravene. Kriteriene som brukes, bygger på antall smittede i forhold til folketall, innleggelser på intensivavdeling og hvor stor andel av testede som tester positivt. Også systemer for smittesporing har betydning. Oversikten over hvilke områder som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli oppdatert hver 14. dag. Kilde: Regjeringen

Forstår ikke

– Jeg har vanskelig for å forstå det rasjonelle bak beslutningen, sier smittevernlege Maria Amér i region Gotland til avisen.

Hun peker på at andre svenske regioner, som for eksempel Skåne, har omtrent like lite smitte som Gotland. Dessuten er hun bekymret for at helsevesenet på øya kan bli tungt belastet når alle turistene kommer.

I sosiale medier er det også mange som peker på at Gotland er et yndet mål for stockholmere, som bor i det området av Sverige med mest smitte.

Nordisk enighet satt på prøve

Onsdag kunngjorde finske myndigheter at de åpner grensene til Norge, men ikke Sverige. Danmark har alt gjort det samme. Både islendinger, tyskere og nordmenn kan komme til Danmark, men ikke svensker. Derimot kan dansker dra til Sverige uten karantene.

Begrunnelsen som gis, er at Sverige har flere smittede og langt flere koronadøde enn de andre nordiske landene. Det er registrert 4854 koronadødsfall i Sverige. I Norge, Danmark, Island og Finland til sammen er det 1171.

Ordføreren i grensebyen Strömstad sier at han er skuffet over beslutningen.

– Vi hadde håpet på en gjenåpning av grensen. Dette er skuffende både for byen og kommunen. I vår region har vi nesten ingen smittede, så det er jo klart det er skuffende, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til NTB.

Hansson påpeker at stengningen av grensen har påvirket kommunen kraftig, og at det nå ligger an til en tøff sommer.

– Det er alvorlig, spesielt for handelen. Vi er helt avhengig av kunder utenifra. Nå er det stor arbeidsledighet, og det er mange ungdommer som ikke får jobb i sommer, sier han.

TT/NTB scanpix

Vil påvise flere smittede

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg sier at den nye beskjeden fra Norge ikke betyr stor endring sammenlignet med i dag.

«Det er positivt av man løpende kommer til å overprøve beslutningen fremover. Vi vil åpne opp hele Norden og fortsetter å jobbe for det», skriver han i en kommentar til Aftenposten.

Han påpeker at Sverige ikke har stengt sine grenser i Norden, og at det har stor betydning for både turistnæringen og økonomien at andre nordiske borgere besøker Sverige.

Hans budskap er at han vil jobbe for en felles nordisk løsning.

Men samtidig opplever Sverige en økning i tallet på smittede. Landet er blitt kritisert for å teste for få, men har nå lovet en storstilt smittetesting.

– Vår strategi er å teste og smittespore så mange som mulig med symptomer. Dette innebærer at vi kommer til å se en økning i tallet på smittede med milde symptomer, men det innebærer ikke at det har skjedd økt smittespredning, skriver Damberg.

– Vanskelig sak

Statsminister Erna Solberg (H) har hele tiden sagt at de ønsket seg en felles nordisk løsning. Slik er det ikke blitt.

– I Norden er dette en litt vanskelig sak for øyeblikket. Men samtidig har vi en god samtale om hvorfor vi gjør det, sa Solberg på pressekonferansen fredag.

De nordiske myndighetene har hatt tett kontakt med hverandre under hele pandemien både på statsministernivå og mellom departementer og smittevernmyndigheter.

Solberg sa at Sverige har forståelse for at Norge vil legge objektive kriterier til grunn, selv om de hadde ønsket en annen linje.

– Vi må fortsatt jobbe for at Norden skal være verdens mest integrerte region, sa helseminister Bent Høie (H).

I Sverige legges det også merke til at andre europeiske land tar forbehold om å få svenske turister på besøk. Det gjelder blant annet Østerrike, som har restriksjoner for folk fra Storbritannia, Spania, Sverige og Portugal. I Tyskland har de åpnet for reiser fra andre EU-land, men de som kommer fra land med høyt smittepress, risikerer to uker i karantene. Det gjelder blant annet retur fra Sverige til tre delstater.