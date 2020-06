– Det blir elendighet på toppen av elendighet. Korona og brexit ser ut som de to økonomiske endetidsrytterne, som tramper over ethvert håp om at økonomien skal komme seg, sa Pete Wishart.

Han sitter i det britiske parlamentet for det skotske nasjonalistpartiet. Mandag diskuterte de folkevalgte i London brexit. Fredag møter britenes forhandlere sine motparter i Brussel.