Evangeliske ledere legger press på Donald Trump for å straffe Kina: – Må holdes ansvarlige

Evangeliske ledere har lenge forsøkt å få USAs president Donald Trump til å legge press på Kina på grunn av myndighetenes forfølgelse av kristne. Men nå tar stadig flere av dem til orde for at utbruddet av det nye koronaviruset må få konsekvenser for Kina, og at Trump er den som bør ta til orde for straffen.

Kina er blitt kritisert av mange for at de lenge la lokk på virusutbruddet. I 43 dager fikk viruset spre seg før myndighetene tok skikkelig affære. I løpet av den tiden ble varslere arrestert og informasjon om utbruddet sensurert.

– Kina løy om viruset og har underrapportert sine egne tilfeller av viruset. Dette kan ikke ignoreres, og Kina må holdes ansvarlig, sier Ralph Reed, en av grunnleggerne av den kristenkonservative organisasjonen Faith and Freedom Coalition, til det politiske nettstedet Politico.

Han får støtte av den kristenkonservative politikeren Gary Bauer, som Trump nominerte til en kommisjon om internasjonal religiøs frihet.

– Det må være en eller annen form for gjengjeldelse, sier han.

Også den republikanske senatoren fra Tennessee, Marsha Blackburn, støtter forslaget.

– Det er viktig å ta inn over seg at mange er veldig bekymret over det som har hendt. Selvfølgelig ønsker de at Kina skal bli holdt ansvarlig, sier Blackburn.

Offisielt har Kina 82.809 påviste tilfeller av koronaviruset. Totalt er det registrert 3333 dødsfall som følge av viruset. I USA var det onsdag registrert over 420.000 tilfeller og 14.369 dødsfall som følge av viruset, ifølge Worldometers.

Alex Brandon, AP / NTB scanpix

Jonathan Ernst, Reuters / NTB scanpix

Vil sende regningen til Kina

Ifølge Politico er et av forslagene blant evangeliske kristne, at Kina skal fjerne store deler den amerikanske gjelden som landet har kjøpt opp.

Flere republikanske politikere har tatt til orde for en slik ordning, blant annet senator Blackburn og Trump-støttespiller og senator Lindsey Graham.

– Hele verden kommer til å sende en regning til Kina på grunn av denne pandemien, sa Graham til Fox News mandag.

Uttalelsen fikk støtte av Mark Burns, en pastor fra delstaten Sør Carolina og en annen av Trumps viktigere støttespillere.

– Presidenten bør lede dette arbeidet og samle andre nasjoner som er blitt rammet av viruset, sier Burns.

Patrick Semansky, AP / NTB scanpix

PR-kamp om «det kinesiske viruset»

Carlos Garcia Rawlins, Reuters / NTB scanpix

Virusets opphav har derimot skapt flere spekulasjoner. Noe som er blitt utnyttet av myndighetene i både Kina og USA. Flere kinesiske diplomater har sådd tvil om at viruset egentlig stammer fra Wuhan.

Zhao Lijian, en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, hevdet blant annet at amerikanske soldater som besøkte byen i november hadde spredt viruset.

I USA har president Trump flere ganger valgt å omtale viruset for «det kinesiske viruset». Det at Trump konsekvent har understreket virusets opphav, skal ha provosert myndighetene i Beijing.

«Det kinesiske viruset»

Men ikke alle evangeliske kristne har vært fornøyd med presidentens angrep mot Kina i forbindelse med det nye koronaviruset.

Det at Trump har omtalt viruset for «det kinesiske viruset», har ikke bare fått kinesiske myndigheter til å reagere. Eugene Cho, en tidligere pastor fra en kirke i Seattle, beskrev Trumps ordbruk som uakseptabel.

– Slik ordbruk oppfordrer bare til rasisme og hat mot personer fra Asia, både her og i utlandet. Vi trenger ledere som tar et oppgjør med rasisme, skrev Cho på Twitter.

Hit blant de kristenkonservative

I 2016-valget mottok presidenten støtte fra rundt 80 prosent av USAs evangeliske kristne, og Donald Trump er mest sannsynlig avhengig av at de samme kristne møter opp til valgurnene 3. november for å sikre seg gjenvalget.

Siden Trump ble president har han takket kristenkonservative for støtten. Blant annet ved å utnevne to svært konservative høyesterettsdommere. Noe som på sikt kan ha store konsekvenser for amerikanske abortlover.

Han har også gjort noe mange amerikanske presidenter har lovet, men aldri gjort. Nemlig å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, som betyr en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.