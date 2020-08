Verden Koronaviruset En vanlig familiemiddag ble et smittemareritt. – Hver gang telefonen ringte, var noen i ferd med å dø

FREEHOLD (Aftenposten): For hver person som dør av korona, mister ni et nært familiemedlem. Mange får aldri tatt et siste farvel. Det kan sette dype spor.

Søndagsmiddagene er hellige for familien Fusco fra New Jersey. Da må alle stille opp. Presis.

Onsdager er mer uformelle. Du kan komme og gå som det passer, men de fleste stikker innom.

I tillegg kommer de spontane treffene. Kyllingsuppe på en mandag. Fisk på en fredag.

– Vi kan fort ende opp med å samle 50 personer uten at det er noe spesielt, sier Elizabeth Fusco (42), den yngste i en søskenflokk på 11.

Tirsdag 3. mars var en slik dag. Et tyvetall familiemedlemmer var samlet hjemme hos Grace Fusco (73). For å markere den katolske fasten hadde Elizabeth bestemt seg for å styre unna kjøtt, men brødrene forsøkte likevel å lokke henne utpå. Moren hadde laget en fristende kyllingrett.

I dagene etter tok det fyr på familiens meldingstråd. Flere følte seg dårlige. Hadde de spist noe de ikke tålte?

Det var tidlig i mars. Ingen tenkte på korona.

