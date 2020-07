Her bryter amerikanerne seg inn i det kinesiske konsulatet i Houston

USA ba Kina stenge konsulatet for å «beskytte amerikansk opphavsrett og amerikanske borgeres personopplysninger». Da fristen gikk ut, brøt de seg inn.

Føderale myndigheter hadde fått hjelp av en låsesmed til å bryte seg inn i konsulatet. Likevel krevde det mye kraft å få åpnet bakdøren. Brett Coomer / Houston Chronicle

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

NTB

Nå nettopp

Tirsdag kom beskjeden om at USA hadde bedt Kina stenge konsulatet i Houston. Det førte til kraftige reaksjoner fra kineserne, som tok beslutningen som en politisk provokasjon. Relasjonen mellom de to landene er blitt kraftig forverret de siste årene, blant annet som en følge av handelskrig.

Ifølge amerikanerne har konsulatet blitt brukt til spionasje. Ansatte ved konsulatet angivelig ha veiledet kinesiske forskere som hadde fått i oppdrag å stjele informasjon fra en forskningsinstitusjon i Texas.

– Vi har anmodet om stenging av generalkonsulatet for å beskytte amerikansk opphavsrett og amerikanske borgeres personopplysninger, sa talsmann Morgan Ortagus onsdag.

Fredag morgen, amerikansk tid, gikk fristen ut. Da ble bakdøren i konsulatet bokstavelig talt revet opp av representanter for amerikanske føderale myndigheter, som hadde fått hjelp av en låsesmed. Kineserne hadde tilsynelatende ikke gitt fra seg nøklene.

Til stede var angivelig Cliff Seagroves, en toppleder i det amerikanske utenriksdepartementet, skriver Reuters.

Mannen til høyre skal angivelig være Cliff Seagroves, en av topplederne i det amerikanske utenriksdepartementet. Brett Coomer / Houston Chronicle

Kina har svart med samme mynt

Det kinesiske utenriksdepartementet forsøkte torsdag å få reversert USAs marsordre i Houston. Da beordret Kina USA til å stenge konsulatet i Chengdu vest i Kina.

– Den nåværende situasjonen i forholdet mellom Kina og USA er ikke noe Kina ønsker å se, og USA er ansvarlig for alt dette, het det i en uttalelse fra kinesisk UD fredag.

Men det var lite forsoning å høre i utenriksminister Mike Pompeos tale i California samme dag.

– Kina er i dag stadig mer autoritær på hjemmebane og mer aggressiv i sin fiendtlige holdning til frihet alle andre steder, sa han.

Tirsdag ettermiddag startet kineserne arbeidet med å rydde ut av konsulatet. Ifølge CNN ble det observert røyk fra bakgården fra dokumenter som brant. Adrees Latif / Reuters

Hard kritikk fra Pompeo

Pompeo kritiserte sterkt tidligere forgjengere i Det hvite hus for å ha vært for gemyttlige overfor Kina, og amerikanske selskaper for å ha vært for ettergivende for krav fra Beijing. En byråkrat i det amerikanske justisdepartementet sier til CNN at man mener at konsulatet i Houston bare er en del av etterretningsnettverk som spenner over 25 amerikanske byer.

Den siste tiden har det blitt innført reiseregler for kinesiske diplomater som minner om tiltak under den kalde krigen. Det har også kommet krav om at flere kinesiske medieorganisasjoner må registrere seg som en del av diplomatiet.

Den amerikanske regjeringen vurderer også innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet og deres familier, noe som vil berøre 270 millioner mennesker, skriver New York Times.

