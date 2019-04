Kamper ved oljefelt i Libya

Trefningene fant sted natt til mandag ved oljefeltet Al-Sharara, ifølge Libyas nasjonale oljeselskap.

Et rakettangrep skal ha blitt rettet mot et av anleggene på feltet, uten at noen ble skadd. Produksjonen skal ha gått som normalt gjennom natten.

Al-Sharara ligger rundt 90 mil sør for hovedstaden Tripoli. Operatøren er et fellesforetak hvor blant andre Total, spanske Repsol og Equinor inngår.

Equinor opplyser til NTB at de har en mindre eierandel i feltet og ingen egne ansatte på anleggene i området.

Libya har vært preget av ustabilitet og rivalisering mellom væpnede grupper helt siden diktatoren Muammar Gaddafi ble styrtet av opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011.

Situasjonen er blitt kraftig forverret den siste måneden etter at oprørsgeneralen Khalifa Haftar startet en militæroffensiv mot Tripoli.