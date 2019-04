Komiker ligger an til å bli president i Ukraina

En valgseier til Volodymyr Zelenskij (41), som selv har lovet å «knuse systemet», vil ses på som en irettesettelse av det politiske etablissementet i Ukraina.

– Hvordan kan det ha seg at Ukraina er det fattigste landet med den rikeste presidenten, sa Zelenskij under en opphetet presidentdebatt langfredag, et lite tilslørt stikk til sittende president Petro Porosjenko (53).

Da ekskomikeren først kunngjorde sitt kandidatur, måtte han flere ganger avvise at det hele var et stunt eller en spøk. I første valgrunde fikk han flere stemmer enn Porosjenko, men ikke over 50 prosent av stemmene, noe som utløste en ny valgrunde.

Denne uken viser meningsmålinger at han ligger an til å sikre seg over 70 prosent av stemmene i valget. Hvis Zelenskij blir president vil et nytt kapittel åpnes i landet som har hatt folkeoppstand to ganger på to tiår, og som har vært i en fem år lang konflikt med separatister i øst.

– Nybegynner

Ukraina er avhengig av internasjonal bistand og russisk energi. Den neste presidenten må ikke bare håndtere Verdens pengefond (IMF), men også Russlands mektige president Vladimir Putin.

Porosjenko har framholdt at Zelenskij er en politisk nybegynner som ikke egner seg til å lede et land i krigstider. Analytikere påpeker at Zelenskij politiske program i beste fall er vagt. Det er også uklart hvordan hans regjering vil se ut.

I tillegg har flere satt spørsmålstegn ved ekskomikerens tilknytning til den omstridte oligarken Igor Kolomoyskij.

– Et fem år langt presidentskap er ikke en komedie du bare kan skru av hvis du ikke synes det er morsomt lengre, skrev Porosjenko på Facebook lørdag, i et siste forsøk på å bremse Zelenskijs momentum.

Korrupsjonsbekjempelse

Men Zelenskijs fortid som komiker har heller vist seg å være et sterkt kort. I januar oppkalte han partiet sitt etter TV-programmet han ble kjent for, «Folkets tjener».

I likhet med karakteren han spilte i programmet, har Zelenskij fokusert på korrupsjonsbekjempelse. Han har lovet å fjerne immuniteten presidenter, parlamentsmedlemmer og dommere har og innføre livstidsutestengelse fra politiske seter for korrupsjonsdømte.

Med det har Zelenskij klart å få kontakt med ukrainske velgere som har sett seg lei av korrupsjon, fattigdom og en krig som har krevd 13.000 liv.

– Det er et håp om at en simpel mann kan forstå oss bedre og demontere systemet vi har i landet vårt, sier 29 år gamle Zelenskij-tilhengeren Yuliya Lykhota.

Vesten følger med

Den vestlige verden følger nøye med på valget. USAs utenriksminister Mike Pompeo har i telefonsamtaler fortalt begge kandidatene at USA vil forplikte seg til å samarbeide med kandidaten ukrainske velgere mener er best egnet til å skape et vellykket, fritt og demokratisk land.

USAs ambassadør til Ukraina, William Taylor, er med på å lede delegasjon bestående av internasjonale valgobservatører. Han mener det ukrainske valget vil ha internasjonale ringvirkninger.

– Alles øyne er på Ukraina, et demokrati som vokser ved frontlinjen av russisk aggresjon, sier han.