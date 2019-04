Demokratisk presidentkandidat utsatt for homofiendtlige tilrop

– Husk Sodom og Gomorrah, Pete! ropte en mann under velgermøtet i Des Moines tirsdag.

Mannen viser til en bibelsk historie der Gud straffer menneskene i Sodom og Gomorrah for deres synder, blant annet for homofili. Buttigieg, som tok med seg ektemannen til velgermøtet, tok det hele med knusende ro.

– Den gode nyheten er at min sjel er i Guds hender, men Iowas nominasjonsmøter er i deres, svarte han (37) til latter fra publikum.

Under et annet velgermøte i Fort Dodge, en annen by i Iowa, ropte en demonstrant «til besteforeldre, vil dere at deres barnebarn skal følge hans eksempel?». Og under et tredje velgermøte onsdag kledde demonstranter seg som djevelen, Jesus og Buttigieg.

– De som har ulike meninger, bør diskutere mer respektfullt, svarte Buttigieg.

Buttigieg er ordfører i South Bend, en by med drøyt 100.000 innbyggere i delstaten Indiana. Nasjonalt var den åpent homofile krigsveteranen lenge ukjent for de fleste, men de siste månedene har han blitt stadig mer kjent og fått en betydelig tilhengerskare, ikke minst gjennom sosiale medier.