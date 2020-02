Ifølge BBC News vil Android og Iphone som bare støtter utdaterte operativsystemer, ikke lenger kunne bruke appen. Whatsapp melder at endringen gjøres for å øke sikkerheten for sine brukere. Har du en veldig gammel Iphone eller Android smarttelefon, er de ikke lenger kompatible.

Det gjelder smarttelefoner som bruker Android 2.3.7 og eldre versjoner og Iphone IOS 8 eller eldre.

Operativsystemene som Whatsapp nå kutter ut, er eldre operativsystemer som ikke lenger blir installert eller oppdatert på nye smarttelefoner.

De fleste brukere må imidlertid bare oppdatere sine operativsystemer for å kunne fortsette å bruke meldingstjenesten.

Whatsapp var en av de mest nedlastede appene mellom 2010 og 2019.