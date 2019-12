Dette opplyser Boeing på Twitter. Selskapet skriver at de har kontroll over fartøyet, og at de nå vurderer hva de skal gjøre videre.

Oppskytingen skjedde med en Atlas V-rakett. Den ubemannede kapselen ble koblet fra bæreraketten som planlagt etter oppskytingen, og alt så i starten ut til å gå som det skulle.

Mye står på spill for Boeing, som sliter med en omdømmekrise i kjølvannet av ulykkene med 737 MAX-flyene. Det er første gang Starliner testes i verdensrommet.