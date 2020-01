Seks spørsmål og svar om flyulykken i Iran

Hva skjedde?

Klokken 06.10 lokal tid 8. januar 2020 tok Ukraine International Airlines (UIA) flyvning PS752 av fra Teheran Imam Khomeini internasjonale flyplass i Iran, melder flyselskapet i en pressemelding. Et par minutter etter avgang forsvant flyet fra radaren. Ifølge Flightradar24 hadde flyet da en hastighet på 275 knop og en høyde på 7925 fot, tilsvarende 2415 meter. Flyet, som var på vei til Kiev, kræsjet i bakken omtrent ti kilometer fra flyplassen. Alle som var ombord omkom.

Hvorfor styrtet flyet i bakken?

Det er fortsatt ikke kjent. Iranske myndigheter meldte først at ulykken skyldtes en motorfeil. Denne uttalelsen ble etter kort tid trukket tilbake. En video delt av det statlige iranske mediebyrået ISNA og den britiske avisen The Telegraph hevder å vise flyets siste minutter, men dette er ikke bekreftet. På videoen skimtes et brennende objekt på den mørke himmelen. På vei ned mot bakken faller brennende gjenstander av, og objektet eksploderer en gang før det treffer bakken i en stor eksplosjon. En canadisk sikkerhetskilde sier til Reuters at etterretningstjenestene tror Boeing 737-flyet ble rammet av en teknisk svikt, og at de ikke har funnet tegn til at det ble skutt ned.

Wana News Agency / X07016

Hvem var på flyet?

Ifølge flyselskapet omkom 167 passasjerer og en besetning på ni personer. Foreløpige tall forteller at det var 82 iranere, 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svensker, fire afghanere, tre briter og tre tyskere ombord. En opptelling viser at det blant dem var 29 personer født i 2002 eller senere.

Hva slags fly var dette?

En Boeing 737–800 Next Generation med registrering UR-PSR styrtet. Flyet ble ifølge Airfleets.net levert flunkende nytt til UIA i juli 2016. Flytypen Boeing 737 var frem til i høst verdens mest solgte, da den ble passert av Airbus A320. 737–800 har ikke den funksjonaliteten som er blitt trukket frem som viktigste årsak til de to flystyrtene med Boeing 737 Max-8. Flytypen, som i hovedsak produseres utenfor Seattle i det nordvestlige USA, har hatt en svært lav andel ulykker med dødelig utfall. Onsdagens ulykke er den med høyest antall omkomne i flytypens historie.

Har flystyrten noe med konflikten mellom USA og Iran å gjøre?

PS752 styrtet bare fem-seks timer etter at iranske missiler rammet militærbasen Al-Assad, hvor den amerikanskledede koalisjonen holder til. Med den ekstremt lave sannsynligheten for en flystyrt forårsaket av menneskelig feil i cockpit, mekanisk feil på flyet eller uvær, er det lett å ty til spekulasjoner om at flystyrten henger sammen med den pågående konflikten. Så langt er det imidlertid ikke funnet noe konkret som tyder på at flyet ble utsatt for sabotasje, terror eller ble skutt ned.

Wana News Agency / X07016

Én av spekulasjonene som sirkulerer går ut på at amerikanere har skutt ned flyet i den tro at det var et militært fartøy på tokt. Under krigen mellom Iran og Irak ble et Iran Air-passasjerfly av typen Airbus A300 i 1988 skutt ned av en rakett avfyrt fra et amerikansk hangarskip. Flyet var på vei fra Teheran til Dubai. Amerikanerne trodde hangarskipet var under angrep. Ingen overlevde.

Hvordan skal ulykken etterforskes?

De såkalte «svarte boksene», ferdskriveren og taleregistratoren, er funnet. Iranske myndigheter har imidlertid gjort det klart at det ikke har tenkt å overlevere boksene til amerikanerne eller Boeing, og at det vil etterforske ulykken selv. Flyselskapet UIA skriver i en melding at luftfartsmyndigheter i Ukraina, Iran, representanter fra Boeing, flyselskapet og Ukrainas flyhavarikommisjon vil involveres i etterforskningen. Den pågående konflikten kan gjøre det svært vanskelig for Boeing-ansatte å arbeide i Iran.

Meldingene kan tyde på at det vil komme to ulike etterforskningsrapporter av ulykken. Det har skjedd før at slike rapporter har hatt helt ulike konklusjoner, blant annet da et fly av samme type styrtet over Middelhavet i 2010.