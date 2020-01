Dronningen godtok ønsket fra Harry og Meghan. Får bo i Canada når de vil.

Prins Harry og Meghan har min fulle støtte. Med disse ordene avverget dronning Elizabeth en kongelig krise.

Rett etter klokken 18 norsk tid var krisemøtet i Huset Windsor over.

Og mange pustet lettet ut. En dramatisk opptakt til møtet endte med en forsonende løsning. Med Dronning Elizabeth som pådriver for en oppsiktsvekkende modernisering av kongehuset

Dronning Elizabeth innkalte mandag til et krisemøte på landstedet Sandrigham i Norfolk.

I kveld kom avgjørelsen.

I en uttalelse sier dronningen at hun er enig i en «overgangsperiode», hvor paret skal få veksle mellom å bo både i Canada og Storbritannia, skriver BBC.

Dronningen skriver at hun støtter paret fullt, men «hadde foretrukket at de fortsatte å være fulltids arbeidende medlemmer av den kongelige familie», heter det i meldingen.

Hensikten med møtet skulle diskutere fremtiden til prins Harry og hertuginne Meghan etter forrige ukes nyheter om at paret hadde valgt å trekke seg tilbake «fra fremste rekke» i det britiske kongehuset.

«En skjebnedag for det britiske kongehuset», hevder britiske medier, som hele dag har omringet landstedet.

På møtet deltok i tillegg til dronningen også prins Charles, prins William og prins Harry. Hertuginne Meghan er i Canada, men deltok på telefon.

Joe Giddens / PA

«The Firm» samlet til krisemøte

Krisemøtet i den britiske kongefamilien kunne knapt blitt mer dramatisk. Bare timer før møtet skulle starte, måtte storebror William dementere en avisartikkel om at han skulle ha mobbet broren.

Artikkelen det trolig henvises til, er en sak i The Times hvor det påstås at Harry og Meghan har følt seg støtt av det de opplevde som en mobbende holdning fra prins William.

I en felles uttalelse avviser de to brødrene dette på det sterkeste.

«For brødre som er så opptatt av spørsmål om mental helse, er det støtende og potensielt skadelig å bruke provoserende språk på denne måten»heter det i uttalelsen fra de to prinsene.

TOBY MELVILLE / Scanpix

Elizabeth: «Et nytt liv som en ung familie»

Sent mandag ettermiddag startet det som blir betegnet som et av de mest dramatiske familierådene i Huset Windsors historie.

Det var Dronning Elizabeth som hadde innkalt til møtet på landstedet Sandrigham i Norfolk, stedet som normalt er forbeholdt julesammenkomster og hyggelige familietreff.

«Harry og Meghan har gjort det klart at de ikke ønsker å være avhengig av offentlige fond i deres nye liv», sa dronningen, ifølge BBC.

«Min familie og jeg støtter fullt ut Harrys og Meghans ønske om å skape et nytt liv som en ung familie».

John Stillwell / Pool PA

William: – Vi er nå to separate enheter

Ifølge The Guardian skal William ha betrodd seg til en venn: «Jeg har lagt armene rundt broren min hele livet, men nå kan jeg ikke gjøre det lenger. Harrys og min familie er nå to separate enheter.»

– Jeg er lei meg for det. Alt vi kan gjøre, er å forsøke å støtte dem og håpe at vi kan spille på samme lag igjen, skal William ha sagt.

Det samme sa prins Harry, dog med litt andre formuleringer, da han ble intervjuet i TV-dokumentar i november.

Bare et døgn tidligere, hadde The Sunday Times, som har en uavhengig redaksjon av The Times, en større sak skrevet av ITVs stjernereporter, Tom Bradby.

Bradby er også en nær venn av kongefamilien. Han skriver man ikke må være i tvil om hvorfor bruddet skjedde: Harry og Meghan rømte fra et forgiftet slott.

Helt siden de begynt å date, har de møtt fiendskap og dels misunnelse fra medlemmer av kongefamilien, skriver Brady. Det er ingen tvil om at de er presset ut, mener han.

Dronningen sier hun respekterer og forstår paret

Dronning Elizabeth betegner dagens samtaler med prinsene som «veldig konstruktive om fremtiden til mitt barnebarn og hans familie».

«Selv om vi hadde foretrukket at de forble fulltids arbeidende medlemmer av den kongelige familien, så respekterer vi og forstår deres ønske om å leve et mer selvstendig liv som en familie og samtidig fortsette å være en verdifull del av min familie», heter det i uttalelsen.

«Dette er kompliserte spørsmål som min familie må løse, og det gjenstår noe arbeid som må gjøres, men jeg har bedt om at de endelige beslutningene skal bli tatt i løpet av de nærmeste dagene», sier dronning Elisabeth etter møtet.