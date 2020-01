Reuters: Iran åpner for amerikansk deltakelse i etterforskningen av styrten

Irans representant i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, Farhad Parvaresh, sier at en representant for USAs nasjonale transportsikkerhetsbyrået (NTSB) er invitert.

– NTSB har svart vår etterforskningsleder og har kunngjort en akkreditert representant, sier han til nyhetsbyrået Reuters fredag.

NTSB har blant annet ansvaret for å granske flyulykker i USA.

– Ikke truffet av en rakett

Lederen for de sivile luftfartsmyndighetene i Iran sier han er sikker på at flyet som styrtet natt til onsdag, ikke ble truffet av en rakett.

Den iranske reaksjonen kommer etter at Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag gikk ut og sa at flyet kan ha blitt skutt ned ved et uhell.

Trudeau viste til etterretningsopplysninger fra flere kilder, blant annet canadisk etterretning.

Ber om innsyn

USA har i henhold til internasjonale regler rett til å delta i etterforskningen ettersom flyet som styrtet, en Boeing 767-800, var amerikanskprodusert.

176 personer omkom da det ukrainske passasjerflyet styrtet rett etter avgang fra Teheran onsdag morgen.

Blant ofrene var ti svensker, og Sveriges statsminister Stefan Löfven ber også om innsyn i etterforskningen etter flystyrten.

– Boeing invitert

Tidligere har det iranske utenriksdepartementet uttalt at både den amerikanske flyprodusenten Boeing, Ukraina og utenlandske eksperter er invitert til å delta i granskningen av flystyrten.

Regjeringene i både USA, Canada og Storbritannia uttalte torsdag at det er stor sannsynlighet for at flyet ved en feiltakelse ble skutt ned av en bakke-til-luftrakett fra det iranske luftforsvaret.

Iran har kalt opplysningene for et «tvilsomt scenario» og også bedt Canada dele opplysningene landet har om styrten.

Flyet, som var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev, styrtet få timer etter at Iran skjøt en rekke raketter mot amerikanske militærbaser i nabolandet Irak.

Fakta: Flystyrtet i Iran Klokken 06.10 lokal tid 8. januar 2020 tok Ukraine International Airlines (UIA) flyvning PS752 av fra Teheran Imam Khomeini internasjonale flyplass i Iran, melder flyselskapet i en pressemelding. Et par minutter etter avgang forsvant flyet fra radaren. Ifølge Flightradar24 hadde flyet da en hastighet på 275 knop og en høyde på 7925 fot, tilsvarende 2415 meter. Flyet, som var på vei til Kiev, kræsjet i bakken omtrent ti kilometer fra flyplassen. Alle som var om bord omkom. Flere rapporter tyder på at flyet var i ferd med å snu og returnere til flyplassen. Flyet styrtet 4–5 timer etter at Iran avfyrte missiler mot amerikanske baser i Irak.

Mange skulle til Canada

En talsmann for iranske luftfartsmyndigheter ble noen timer etter styrten sitert på at det var uaktuelt å la Boeing få tilgang til de såkalte svarte boksene, som kan avsløre årsaken til ulykken. Men i ettertid har han insistert på at han ble feilsitert.

Både canadiske, ukrainske, svenske, britiske, tyske og afghanske statsborgere mistet livet i flystyrten. De aller fleste var på vei til Canada. Mange av passasjerene hadde iranske røtter.

Flyet ble produsert og levert til flyselskapet Ukraine International Airlines i 2016.

Löfven ber om innsyn

Sveriges statsminister Stefan Löfven og Canadas statsminister Justin Trudeau ber om at de rammede landene får innsyn i etterforskningen etter flystyrten i Iran.

Blant ofrene for styrten var ti svensker og 63 canadiere. Löfven og Trudeau snakket sammen om saken torsdag, etter at det ble kjent at flyet kan ha blitt skutt ned.

– Vi er enige om at disse opplysningene ytterligere øker behovet for en rask, fullstendig og åpen etterforskning. Vi var også enige om at de rammede landene trenger en mulighet for å bidra med nasjonal ekspertise, samt å gis fullstendig innsyn i etterforskningen. Vi vil holde nær og løpende kontakt med de øvrige rammede landene, skriver Löfven i en epost til TT.

Den svenske statsministeren sier han også er blitt enig med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj om tett samarbeid.