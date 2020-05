Iran var i februar et av de første stedene i verden som fikk omfattende koronasmitte. Det ble meldt om overfylte sykehus, og over 7000 iranere er døde, ifølge offisielle tall.

Da myndighetene for tre uker siden lettet på tiltakene mot koronapandemien, var resultatet betydelig trengsel mange steder, ifølge The New York Times.

De siste tre ukene har iranere sittet tettpakket i T-banevogner og på busser. Unge mennesker har stått i kø for å kjøpe hamburger og pizza, mens det har vært trafikkaos i gatene. De tradisjonelle basarene har vært fullpakket i Isfahan og Teheran. De troende møtes igjen til felles bønn under den hellige måneden ramadan.

Resultatet har, slik mange smitteeksperter advarte om på forhånd, vært en klar økning i antallet rapporterte smittetilfeller.

Tirsdag ble det rapportert om 2294 nye smittetilfeller. Det er over dobbelt så mange som det nivået man lå på ved månedsskiftet mellom april og mai for tre uker siden.

Ebrahim Noroozi, AP/NTB scanpix

Iran sliter med sanksjoner og epidemi samtidig

Iranske myndigheter har i flere uker hevdet at de har hatt suksess med kampen mot koronaviruset. Men president Hassan Rouhani har fremholdt at man ikke kan lykkes uten å redde en økonomi som allerede lider sterkt under sanksjoner fra USA.

Med myndighetenes velsignelse har iranerne derfor gått tilbake til hverdagen.

Tallet på antallet døde har variert dag for dag. Uavhengige kilder har hevdet at det virkelige dødstallet ligger mye høyere enn de offisielle 7000 dødsfallene.

Fakta: Koronasmitten i Iran Iran er blitt kalt koronapandemiens episenter i Midtøsten. Smitten kom relativt tidlig til Iran. Flere av nabolandene svarte med å stenge grenser og stanse flyvninger. Iran har rapportert om over 122.000 smittetilfeller og over 7000 dødsfall. Uavhengige kilder hevder tallene i virkeligheten er mye høyere.

Ebrahim Noroozi, AP/NTB scanpix

WHO anbefaler testing og smittesporing

Iran har åpnet samfunnet til tross for at de ikke tilfredsstiller noen av kriteriene Verdens helseorganisasjon anbefaler, skriver The New York Times. WHO anbefaler at man har på plass et system for utbredt testing og sporing av smitte og at man gjennom flere uker har sett et synkende antall nye smittetilfeller.

Et økende antall smittetilfeller ved gjenåpning av samfunnet i Iran, kan gi en pekepinn om hva også andre nasjoner kan oppleve. Både i Europa og i USA har det vært et stort press for å få gjenåpnet samfunnet og begrenset de økonomiske skadene.

USAs president Donald Trump har ivret for at det amerikanske samfunnet skal åpne opp igjen. Helseeksperter har advart om at mange av delstatene har løsnet på restriksjonene for tidlig.