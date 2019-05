Facebook utestenger israelsk selskap for valgpåvirkning

Facebook har nå stengt ute et israelsk selskap som har benyttet 65 ulike kontoer, 161 sider, flere titalls grupper og fire Instagram-kontoer for å spre falske nyheter, rettet mot land der det ble holdt valg

Ifølge lederen for Facebooks datasikkerhetsvoktere, Nathaniel Gleicher, dreier det seg om Archimedes Group , et konsulent- og lobbyselskap basert i Tel Aviv.

Selskapet skryter i markedsføringen åpent av sin dyktige omgang med sosiale medier og evne til å «endre virkeligheten».

Falske nyheter

– Dette er et ekte kommunikasjonsselskap som tjener penger på å spre falske nyheter, sier Graham Brookie, som leder den amerikanske tankesmia Atlantic Councils Digital Forensic Research Lab.

Tankesmia samarbeider med Facebook om å avdekke og stanse organiserte forsøk på å spre falske nyheter og desinformasjon via sosiale medier.

– Dette går langt ut over det som er akseptabelt i frie og demokratiske samfunn, sier Brookie.

Koordinerte kampanjer

Ifølge Gleicher har det israelske selskapet drevet koordinerte kampanjer, tilsynelatende på vegne av politikere i en rekke land, som har benyttet sosiale medier til å sverte motkandidater og motstandere.

Det har også utgitt seg for å være lokale medier og spredt informasjon som angivelig var lekket og skadelig for politiske kandidater og partier.

– Ettersom de først og fremst er organisert for å utgi seg for andre enn de er, fjerner vi dem nå fra plattformen og sørger for at de ikke kan komme tilbake, slår Gleicher fast.

Sofistikert virksomhet

Facebook omtaler det israelske selskapets virksomhet som svært omfattende og sofistikert og viser til at de via falske sider har nådd opptil 2,8 millioner brukere.

Ifølge Gleicher har Archimedes særlig rettet virksomheten inn mot de afrikanske landene Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Niger og Tunisia, men også i andre verdensdeler har de vært svært aktive.

Flest brukere har selskapet nådd i Malaysia, der det ble holdt valg på ny nasjonalforsamling i fjor.

Facebook fant også at Archimedes brukte 7 millioner kroner på falske annonser, betalt i brasiliansk, israelsk og amerikansk valuta. Dette begynte selskapet med alt i 2012, mens de siste ble kjøpt i april i år.

Blant eksemplene Facebook trekker fram, er en post som latterliggjør den kongolesiske presidentkandidaten Martin Fayulu, fordi han klaget over valgfusk etter å ha tapt mot Felix Tshisekedi. Uavhengige observatører ga Fayulu medhold og mente at det var han som var valgets egentlige vinner.

Økonomiske motiver

Facebook tror ikke Archimedes har hatt noen politisk agenda og mener at selskapet har solgt sine tjenester til hvem det måtte være.

– Det lar seg ikke gjøre å fastslå noen enkelt ideologisk tråd. De spredte ikke utelukkende ytre-høyre eller anti-globalisme innhold. Det virker som om det bare var økonomiske insentiver som lå bak spredningen av desinformasjon, sier Brookie.

Etterretningsbakgrunn

Han trekker parallellen til Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, der det også ble spredt store mengder falske nyheter rettet mot spesifikke velgergrupper og angivelige lekkasjer som først og fremst skulle skade Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Archimedes Group har ikke kommentert Facebooks beslutning om utestengelse, og ifølge AP er det også uklart hvem som egentlig står bak selskapet.

Selskapets angivelige direktør har tidligere vært leder for lobbygruppen European Friends of Israel i Brussel. Han har også en fortid som etterretningsagent i det israelske forsvaret og politisk rådgiver i Knesset.