Kallmyr diskuterer migrasjon med EU-kolleger

Fire EU-land – Tyskland, Frankrike, Italia og Malta – ble for to uker siden enige om en midlertidig løsning som skal sørge for trygg ilandsetting av migranter som plukkes opp til havs, og for å fordele asylsøkerne mellom EUs medlemsland. Avtalen legges fram på justisministermøtet i Luxembourg med håp om at flest mulig land skal slutte seg til den.

– For tidlig

For at avtalen skal lykkes, må ganske mange av EU-landene gå med på den. Da den først ble kjent, sa Kallmyr at det var for tidlig å ta stilling til planen.

– Vi registrerer at mediene melder at noen få land i EU er enige seg imellom om en midlertidig løsning. Vi har ikke fått tilsendt noe forslag til løsning, slik at vi nå ikke kan kommentere hvilken holdning Norge vil ha til forslaget, sa Frp-statsråden i en epost til NTB den gangen.

Vil ha permanent løsning

Før tirsdagens møte er det klart at verken hans svenske eller danske kollega er særlig begeistret for forslaget.

– Det er klart vi ska diskutere situasjonen, men jeg har ikke tenkt å si at vi skal være med på disse midlertidige løsningene, sier Sveriges migrasjonsminister Morgan Johansson til nyhetsbyrået TT.

– Vi har gjort mer enn nesten noe annet EU-land når det gjelder mottak av flyktninger de siste fem årene, så det er nok ikke vi som skal stå først i køen denne gangen, sier Johansson, som heller vil ha en permanent fordelingsløsning i tråd med det EU-kommisjonen foreslo for tre år siden.

Dansk skepsis

Ungarn var ett av landene som gikk imot det forslaget og som ikke ønsker løsninger der medlemslandene blir pålagt å ta imot en viss andel av dem som kommer over Middelhavet.

Danskene er skeptiske til signaleffekten en ny avtale kan få.

– Det er en kortsiktig løsning som vil bety at enda flere fartøy setter kursen mot europeiske havner, sier utlendings og integreringsminister Mattias Tesfaye til Ritzau.

– Vi har i stedet bed EU om å få ta imot syriske kvoteflyktninger i flyktningleirene i Tyrkia, legger han til.