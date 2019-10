Den hvite politikvinnen Amber Guyger ble dømt til ti år fengsel for drap på sin svarte nabo. Rettssaken brakte opp sterke følelser om rasisme, politipraksis og en omdiskutert selvforsvarslov.

Sakens fakta var ikke omstridt: Om kvelden 6. september 2018 kom politikvinnen Amber Guyger hjem fra et 14 timers langt skift. Hun gikk inn i Botham Jeans leilighet. Der satt den personlig kristne regnskapsføreren og spiste vaniljeiskrem foran TV-en.

Parkerte i feil etasje

Hun skjøt og drepte ham.

Politikvinnen ringte straks nødtelefonen 911 og slo alarm. Hun sa «Jeg trodde det var min leilighet» rundt 20 ganger.

Guyger har forklart at hun parkerte i feil etasje og trodde at hun hadde gått i sin i egen leilighet, som ligger i etasjen under. Hun trodde Jean var en innbruddstyv.

Hissige debatter

Rettssaken utløste flere hissige diskusjoner i Texas. Aktivister mente saken var enda et tegn på at hvite politifolk kunne skyte svarte og deretter få spesialbehandling av etaten.

Tillitsvalgte i politiet mente derimot hun urettferdig ble gjort til syndebukk og at påtalemyndigheten lot seg presse til å godta en historiefortelling om at «politifolk er dårlige mennesker».

TOM FOX, Dallas Morning News via Reuters/NTB scanpix

Slottsdoktrinen

Rettssaken ble dramatisk med gråtende slektninger, og den utløste også debatt om den såkalte slottsdoktrinen.

Slottsdoktrinen stammer fra engelsk sedvanerett. Den bygger på uttrykket om at en «engelskmanns hjem er hans slott» og gir større slingringsmonn for personer som forsvarer seg i sitt hjem. Dommeren tillot at juryen kunne vurdere Texas-lovgivningen om dette i saken, selv om Jean ble skutt i sitt eget hjem.

Tekstmeldinger som rystet

Juryen tok imidlertid ikke slottsdoktrinen til følge. Guyger ble tirsdag denne uken funnet skyldig i drap. Hun slapp heller ikke unna med uaktsomt drap, noe forsvarerne hennes argumenterte for.

Da prosedyrene om straffeutmåling kom i gang onsdag, fikk juryen nok en overraskelse. Aktoratet la frem en rekke ladede og delvis fleipete tekstmeldinger fra politikvinnen:

Under vakthold ved en Martin Luther King-parade i 2015 fikk hun en melding: «Når skal dette ende lol». Guyger svarte: «Når MLK er død. Åh vent ...»

I mars 2018 fikk hun melding fra en kollega som klaget over å ha jobbet med fem svarte kolleger den dagen: «Ikke rasist men (de) har en annen måte å jobbe på og det vises», svarte hun.

Noen dager før drapet meldte en kjenning om en schæferhund som «trolig var rasist». «Det er ok. Det er jeg også», svarte Guyger.

TOM FOX, Dallas Morning News via Reuters/NTB scanpix

Fyrop mot dommen

Aktoratet ba om 28 års fengsel. Det var så gammel drapsofferet ville vært nå om han hadde levd. Strafferammen var på 99 år. Juryen kunngjorde torsdag sin dom på ti års fengsel. Utenfor rettssalen ble beslutningen tatt imot med bu-rop og hån.

Bror ville klemme den dømte

Inne i rettssalen skjedde imidlertid noe helt uvanlig. Botham Jeans bror, 18 år gamle Brandt Jean, gikk i vitneboksen og sa noen ord til den dømte ansikt til ansikt.

– Jeg vet at hvis du går til Gud og ber til ham, vil han tilgi deg. Jeg elsker deg like mye som andre mennesker. Jeg håper ikke du skal råtne hen og dø. Personlig vil jeg det som er best for deg. Jeg hadde ikke tenkt å si dette foran familien min, men jeg vil ikke engang at du skal i fengsel, sa 18-åringen.

Han fikk lov av dommeren til å omfavne Guyger og møtte en hulkende drapsdømt i en klem rett foran dommeren.

TOM FOX, Dallas Morning News via Reuters/NTB scanpix

Får ros for sin godhet

18-åringen får ros for sin opptreden i en rekke medier, blant annet på lederplass i den lokale storavisen Dallas Morning News.

Avisen støtter resultatet av rettssaken og skriver:

«For en ekstraordinær gest av godhet fra Jeans bror da han omfavnet Guyger og fra dommer Tammy Kemp som lot til å trøste henne. Vi håper denne slutten gir et snev av fred til Botham Jeans familie og at samfunnets sår kan begynne å bli leget».