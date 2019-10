Parlamentet trådte sammen mandag etter en snau ukes suspensjon for å høre talen. Den høytidelige åpningen skjedde tradisjonen tro i Overhuset, med begge kamrenes representanter til stede. I likhet med her hjemme er trontalen en presentasjon av regjeringens planlagte politikk i den kommende sesjonen.

– Min regjerings prioritet har alltid vært å sikre at Storbritannia forlater EU 31. oktober, sa den 93 år gamle monarken på vegne av Boris Johnsons regjering.

– Regjeringen vil jobbe for et nytt partnerskap med Den europeiske union, basert på frihandel og vennskapelig samarbeid. Ministrene vil utnytte mulighetene utmeldingen gir og jobbe for å innføre nye regimer for fiskeri, landbruk og handel, fortsatte dronningen.

Innvandring og innenrikspolitikk

Ett av argumentene for å forlate EU har for mange vært å kunne si nei til fri flyt av mennesker innenfor unionen. Det var også neste punkt i talen, der regjeringen varslet en immigrasjonslov som vil gjøre slutt på dagens muligheter til å krysse grensen fritt og heller «danne grunnlag for et rettferdig, moderne og globalt immigrasjonssystem».

Samtidig lover britene å sørge for at EU-borgere som bor i Storbritannia, får lov til å bli i landet.

Deretter gikk talen over til å handle om innenrikspolitiske prioriteringer, som er hovedtema for talen. Også der var det kjente temaer som ble tatt opp, blant annet styrking av helsevesen, utdanning og kampen mot kriminalitet.

Den snaut ti minutter lange trontalen blir fulgt av en debatt som er ventet å ta hele uken.

Suspendert to ganger

Oppkjøringen til årets tale har vært svært kontroversiell. Regjeringen suspenderte Parlamentet i over en måned i september, men suspensjonen ble senere annullert av høyesterett, som mente den hadde til hensikt å hindre Parlamentets virke.

Suspensjonsvedtaket kom umiddelbart etter at Underhuset tok grep om brexitprosessen og hastebehandlet et lovvedtak som pålegger regjeringen å be EU om en utsettelse av utmeldingen dersom en løsning ikke er på plass innen 19. oktober. Målet var å hindre at britene forlater EU uten en avtale 31. oktober.

Den kortere suspensjonen som startet forrige uke, er derimot i tråd med landets parlamentariske tradisjon. Den skal gi regjeringen tid til å forberede trontalen. Sesjonen som ble avsluttet da parlamentarikerne ble sendt hjem sist tirsdag, er den lengste – målt i antall dager Parlamentet var samlet – siden den engelske borgerkrigen på 1600-tallet.