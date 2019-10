Ankesaken i Marokko fortsetter onsdag

Det sier Ueland-familiens norske bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NTB.

Retten i Salé i Marokko valgte 25. september å utsette rettssaken. Ifølge Morocco World News skyldtes utsettelsen mangel på tolk.

– Det er en ubeskrivelig belastning for dem at dette enda ikke har blitt en avslutning i rettssystemet, men samtidig har de hele tiden vært forberedt på at det kunne bli sånn, sier Paulsen.

Ankesaken startet 11. september, og det har deretter vært rettsmøter 19. og 25. september.

Ifølge Morocco World News skal én av mennene som er dømt for drapene, ha uttrykt anger i retten 19. september, men nektet samtidig å komme med noen unnskyldning til ofrenes familier.

– De er kun to, mens vi er millioner, sa han med henvisning til at han mener at muslimer blir forfulgt over hele verden.

Det er ventet at dommene også i ankesaken vil bli anket, og at saken vil gå helt til topps i det marokkanske rettssystemet.

Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember i fjor.

I alt 24 menn ble tiltalt i forbindelse med drapene. Tre av mennene har innrømmet å ha deltatt i selve drapshandlingen, og de ble dømt til døden i første rettsinstans i juli. I en video har mennene sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.